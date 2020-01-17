جوجل تطلق ميزة تسهل التحكم بالوسائط المتعددة في كروم

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أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق ميزة جديدة في متصفح الويب التابع لها كروم تسمح للمستخدمين بالتحكم بالوسائط المتعددة، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصوت الموجودة في جميع التبويبات المفتوحة من مكان واحد.
وفي حال كان المستخدم يستمع إلى قائمة تشغيل مرئية أو مسموعة، فإن الميزة الجديدة تسمح له بإيقاف المحتوى الحالي، أو الانتقال إلى الفيديو التالي من المكان ذاته، وذلك بغية التخلص من عناء البحث عن أي تبويب يعمل فيه المحتوى.
وقالت جوجل في تدوينة: إن الميزة الجديدة صُممت لتقليل الإزعاج الحاصل، وذلك من خلال جمع كافة إشعارات الوسائط المتعددة في مكان واحد حيث يمكن إدارة كل صوت أو فيديو دون الحاجة إلى البحث في التبويبات.
وكانت جوجل قد أتاحت هذه الميزة أول مرة للحواسيب الشخصية العاملة بنظام التشغيل (كروم أو إس) ChromeOS في شهر آب/أغسطس الماضي، وهي الآن متاح لجميع مستخدمي كروم على حواسيب ويندوز، وماك، ولينوكس.
وأشارت الشركة إلى أن الميزة الجديدة تعد الأحدث في سلسلة من التحديثات الرامية إلى تحسين تجربة وسائط المتعددة في كروم، بما في ذلك دعم التحكم بالوسائط المتعددة من خلال المفاتيح، وامتداد (صورة في صورة) ليوتيوب.
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