الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية اليوم وغدًا والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

حذر من احتمالات سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، وغدًا السبت، وطالبت المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، حيث يستمر سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحياناً، والتى تصل كثافتها فى يوم الجمعة إلى 15 مم على غرب الإسكندرية، وتصل كثافة الأمطار فى يوم السبت إلى 20 مم.

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بناء على تعليمات اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة بالكامل بالمركز الرئيسي بالشركة على مدار الـ24 ساعة، وبتواجد سيارات طوارئ ومهمات ومعدات، وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار ساعة.

وقد قامت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستقبال موسم الشتاء الحالى، من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة اعتبارًا من مارس وحتى نهاية شهر مايو، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.

كما وضعت الشركة خطة لتمركز سيارات الشفط وسيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى، وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش لها اعتبارًا من أول سبتمبر وحتى منتصف سبتمبر.