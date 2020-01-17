شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن رحلة بحث ملياردير يابانى عن حبيبة لمرافقته إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت أكثر من 20 ألف فتاة بطلب استجابة للطلب الذى أعلن عنه الملياردير اليابانى يوساكو مايزاوا، عن حاجته لشريكة لمرافقته بأول رحلة خاصة على متن صاروخ سبيس إكس حول القمر، بعد أن كشف مايزاوا العام الماضى أنه أول شخص يقوم بشراء تذاكر على متن صاروخ ستارشيب التابع للشركة الأمريكية للفضاء، للسفر إلى القمر فى عام 2023.

وسيوثق مايزاوا تجربته للبحث عن شريك رومانسى طويل الأجل يرافقه إلى القمر ببرنامج لتلفزيون الواقع، يطلق عليه اسم "Full Moon Lovers"، وسيتم إجراء التجربة بمساعدة خدمة البث اليابانية Abema TV.

وحسب رويترز، تقدمت أكثر من 20 ألف للمشاركة بالتجربة، منذ أن قام مايزاوا بتغريد الرابط الخاص بصفحة الطلب يوم الأحد الماضى، ولا يزال من الممكن زيادة هذا العدد، خاصة وأن الموعد النهائى للتقديم هو غدا الجمعة.

يتضمن ابليكيشن الطلب تعبئة نموذج من جوجل يضم بعض التفاصيل الشخصية والسمات، بجانب أن تقول مقدمة الطلب رأيها فى مايزاوا.

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وتشير رويترز إلى أنه تمت إضافة قسم جديد إلى صفحة الابليكيشن، وهو "اختبار الحب" حتى يتمكن المرشحون من معرفة ما إذا كانوا سيتوافقون مع ميزاوا.

ويشتمل الاختبار على أسئلة متعددة الخيارات مثل "إذا ركبت فى طائرة خاصة إلى أين ستذهب" ، "ما هو الطبق المفضل لديك".

جدير بالذكر باع مايزاوا العام الماضى حصة بنسبة 30 ٪ بشركته الخاصة بالتجارة الإلكترونية، والتى يطل عليها اسم "زوزو" إلى شركة سوفت بانك اليابانية مقابل 2.7 مليار دولار واستقال من منصبه كرئيس تنفيذى، لأنه سيحتاج إلى التدريب استعدادا لرحلة سبيس إكس، كما تقدر بلومبرج أن صافى ثروته الحالية يبلغ نحو 3.6 مليار دولار.

ولا يعد هذا الإعلان هو الأغرب لـ "مايزاوا"، ففى وقت سابق من هذا العام، تعهد بمنح 9 ملايين دولار لنحو 1000 من متابعيه على تويتر، كجزء من تجربة اجتماعية لمعرفة ما إذا كان المال يجعل الناس أكثر سعادة.