شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لصفحات لينكد إن.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم حاليا أكثر من 50 مليون مؤسسة "صفحات لينكد إن" للانضمام إلى عملائها وموظفيها، ولتحسين تجربة صفحاتلينكد إن ، أضافت مايكروسوفت مؤخرًا العديد من الميزات الجديدة مثل إخطارات الموظفين و Kudos و Team Moments و Community Hashtags والمزيد، كما طرح لينكد إن العديد من الميزات الجديدة لصفحاته بما فى ذلك الدعوة للمتابعة، والتكامل مع لينكد إن لايف وأكثر من ذلك، وقد عرض موقع mspoweruser الأمريكى أبرز هذه المميزات كما يلى:

الدعوة للمتابعة /Invite to Follow:

تتيح لك ميزات "دعوة إلى المتابعة" الجديدة دعوة الأشخاص من الدرجة الأولى لمتابعة صفحة مؤسستك، ولتجنب دعوة الرسائل غير المرغوب فيها، قام لينكد إن أيضًا بتضمين خيار اختيار أى شخص إذا كان لا يريد تلقى دعوات، ويمنع لينكد إن أيضًا المشرفين من إرسال أكثر من 50 دعوة يوميًا.

البث الحى عبر لينكد إن Live:

أصبحت ميزة لينكد إن Live متاحة الآن على صفحات لينكد إن، مما يتيح للمستخدمين الدخول فى محادثات ثنائية الاتجاه ومن خلال التعليقات، وفى الأسابيع القادمة، ستنشر لينكد إن أيضًا ميزة استهداف البث المباشر مع أدوات الطرف الثالث، بما فى ذلك Restream و Wirecast و Socialive.

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النشر كصفحة أو عضو:

كذلك فقد وفر لينكدإن الآن القدرة على النشر كفرد أو منظمة، حيث يوجد زر تبديل جديد فى مربع مشاركة الصفحة الرئيسية.