شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالحقن المجهرى.. هكذا يحاول العلماء إنقاذ وحيد القرن الأبيض من الانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول العلماء حل مشكلة انقراض وحيد القرن الأبيض، وذلك من خلال إنشاء جنين فى المعمل، وهو الجنين الثالث الذى يتم تكوينه داخل المعامل، فى محاولة الحد من خطر القضاء علي النوع عن طريق الصيد الجائر وإنقاذه من الانقراض، وتم إنشاء الجنين النادر، حيث لا يوجد سوى اثنين من النوع المتبقي على قيد الحياة وكلاهما أنثى، لذلك قام الباحثون بزرع بيضهم بالحيوانات المنوية المجمدة من الذكور الميتة وإنشاء جنين معملى وتجميده إلى حين وضعه فى إحدى الحيوانات من خلال عملية حقن مجهرى.

ويقول الباحثون، إن الهدف النهائي هو إنشاء قطيع من خمسة حيوانات على الأقل يمكن إعادتها إلى بيئتها الطبيعية في إفريقيا.

ويوجد حاليا وحيد القرن الأنثى "نجين" التى تبلغ 30 عاماً، وابنتها فاتو فى عامها الـ 19، وهي الأخيرة من سلالات وحيد القرن الأبيض، وتعيش تحت حراسة مسلحة لمدة 24 ساعة.

كما أنه في أغسطس 2019، خضعت لإجراء شديد الخطورة قام به فريق من الأطباء البيطريين الدوليين، والذي شهد تخديرها لمدة ساعتين تقريبًا، حتى يتم استخراج بيضها باستخدام التقنيات التي استغرقت سنوات من البحث والتطوير، وتم حصاد البيض المستخدم في تكوين الأجنة الثلاثة من فاتو.

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وقال توماس هيلدبراندت من معهد لايبنيتز لبحوث الحيوان والحياة البرية في ألمانيا: "سيبذل الفريق الآن كل جهد ممكن لتحقيق نفس النتيجة بالنسبة إلى نجين البالغة من العمر 30 عامًا قبل أن يفوت الأوان".

وقال الفريق إن الإجراء أثبت أنه آمن ويمكن تنفيذه بانتظام قبل أن تصبح الحيوانات كبيرة جدا، حيث قال جان ستيجسكال، مدير الاتصالات في حديقة حيوان دفور كرالوف: "قبل خمس سنوات، بدا أن إنتاج جنين وحيد القرن الشمالي هدفًا غير قابل للتحقيق تقريبًا، ولكن اليوم استطعنا تحقيقه".

وقال وزير الحياة البرية في كينيا إن الخطوة التالية تتمثل في اختيار أنثى وحيد القرن البيضاء من بين أولئك في مؤسسة "أول بيتيتا" في كينيا للعمل كأم حاضنة.

وهناك خمسة أنواع من وحيد القرن على الأرض، منها وحيد القرن الأسود والأبيض في إفريقيا، ويعتبر وحيد القرن الأبيض الشمالي عمومًا نوعًا من أنواع وحيد القرن الأبيض، على الرغم من أن بعض العلماء يعتقدون أنه من النوع السادس.

وكان آخر وحيد القرن من الذكور الشمالية البيضاء يبلغ من العمر 45 عامًا يدعى سودان، والذي سمي على اسم البلد الذي ولد فيه في البرية، والذى تعرض للموت الرحيم في عام 2018 بسبب الأمراض المرتبطة بالعمر.