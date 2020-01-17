تكنولوجيا: صورة غير مسبوقة لـ "هالة جليدية" حول الشمس بجبال الألب من كاميرا هاتف

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ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ميك ماكينون، الخبير الجيوفيزيائي: "يمكن أن تكون البلورات عالية في السحب المليئة بالغيوم، أو تكون أقرب إلى الأرض مثل ضباب الجليد".
وأضاف: "تمامًا مثل قطرات المطر التي تبعثر الضوء في أقواس قزح، يمكن أن تعكس بلورات الجليد وينكسر الضوء، وتعمل كمرايا اعتمادًا على شكل البلورة وزاوية الضوء المصادفة".
الصورة الثلجية للهالة
قال سكنيدر إنه كان يتزلج على الجبل عندما نظر وراءه نحو القمة، وشاهد الحدث المذهل يتشكل، مضيفا: "لقد أدركت سريعًا أن الهالة كانت تتطور في الإضاءة الخلفية للشمس، وكانت غير واضحة في البداية حتى زادت هذه الظاهرة الخفيفة بشكل غير مسبوق".
وتم التقاط الصورة في نوفمبر 2019 في حوالي الساعة 11 صباحًا على Hörnligrat ومحطة تلفريك Hörnli-Express و Urdenbahn.
وأوضح المصور في مدونته: "كانت الشمس تكافح من خلال السحب الأخيرة من الثلج لمدة ساعة تقريبًا"، مضيفا: "كانت درجة الحرارة -7 درجة، وكنت أنتظر هنا لزميلي الذي رتبت معه للذهاب للتزلج".
صورة ثلجية
وأكد: "لقد استخدمت الوقت لالتقاط أجواء الإضاءة الجميلة باستخدام هاتفي الذكي"، مضيفا "لقد كان هذا مناسبًا، لأنه قبل بضعة أيام اشتريت هاتفًا ذكيًا مزودًا بتكنولوجيا الكاميرا الجديدة، لذلك تمكنت من اختباره قليلاً."
وهذه الهالة هي واحدة من الهالات الجليد الأكثر شيوعا، تشكل دائرة حول مصدر للضوء، وهناك حالات يكون فيها جزءًا فقط من الهالة مرئيًا والبعض الآخر سيشكل دائرة كاملة، وتكون الحافة الداخلية باللون الأحمر وأحيانًا تكون الحافة الخارجية بيضاء.
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