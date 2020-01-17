شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوضع المظلم يصل لتطبيق واتس آب خلال أسابيع قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن موقع WABetaInfo أن واتس آب مازال يطور ميزة الوضع المظلم، التى ينتظرها ملايين من مستخدمى تطبيق الدردشة المملوك لفيس بوك، بعد وصولها إلى عشرات التطبيقات الأخرى، وعلى رأسها فيس بوك ماسنجر منذ أسابيع طويلة.

أوضح التقرير: "يعمل واتس آب على هذه الميزة فى التحديثات القليلة الأخيرة، لضمان أفضل تجربة خالية من الأخطاء لك، يواصل واتس آب إضافة ميزات جديدة لـ Dark Theme قبل الإصدار. "

اكتشف موقع WABetaInfo ميزة الوضع المظلم Dark Theme فى الإصدار التجريبى 2.19.366 من التطبيق، بما فى ذلك التصميم الجديد الذى يستخدم اللون الأصفر للنص، ومع ذلك، يظل تاريخ إطلاق الميزة المحدد غير واضح.



الوضع المظلم بواتس اب

وأضاف WABetaInfo: "لسوء الحظ، لم نعرف تاريخ إصدار السمة المظلمة، لكننا نعمل باستمرار لمعرفة وقت إصدارها وسنعلمك عندما تكون متاحة"

وأعرب العديد من مستخدمى واتس آب عن إحباطهم من عدم وجود Dark Mode فى واتس آب عبر موقع تويتر، وكتبوا تغريدات لمطالبة الشركة الأمريكية بإطلاق الميزة، التى كشفت العشرات من التقارير والمواقع المختصة أنها قيد التطوير منذ شهور طويلة.

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وقال أحد المستخدمين بتغريدته: "بصراحة لا أستطيع أن أفهم سبب تأخير تطبيق واتس آب، فكل شيء على هاتفى فى وضع مظلم الآن، فيما عدا هذا التطبيق."

وأضاف آخر: "لقد استسلمت رسميًا عن توقع وضع الظلام فى واتس آب".

جدير بالذكر يستعد تطبيق واتس آب المملوك لفيس بوك للكشف عن تحديث جديد لمستخدمى هواتف ايفون، والذى سيحمل رقم الإصدار 2.20.10، وسيجلب التحديث دعم ميزة انتظار مكالمات واتس آب، كما سيمكن المستخدمين من اختيار قبول مكالمة أخرى أثناء التحدث بالفعل إلى شخص ما عبر واتس آب.

ويضيف التحديث أيضًا ميزة خصوصية جديدة تسمح لك بتحديد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات، كما سيكون لمشرفى المجموعة خيار إرسال دعوة خاصة لك بدلاً من ذلك، وإذا قمت بتمكين استخدام البيانات المنخفض على أيفون، فإن التحديث الجديد سيمنع التشغيل التلقائى لملفات الوسائط على واتس آب.