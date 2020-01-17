شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم سماعة ذكية باعتها أبل خلال عام 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن شركة Strategy Analytics للتحليلات عن بيع شركة أبل ما يقرب من 60 مليون سماعة AirPods فى عام 2019، متقدمة بذلك على أى منافس، كما اكتشفت الشركة أن أبل تمتلك أكثر من نصف حصة سوق السماعات اللاسلكية، بينما ملك كل من أقرب منافسيها أقل من 10٪ من حصة السوق.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، أوضحت Strategy Analytics أن هذا شيئا ليس مفاجئًا للغاية لأن أبل أطلقت سماعات AirPods لأول مرة فى عام 2016، وبفضل سعر AirPods، لم تهيمن شركة أبل على حصتها فى السوق فحسب، بل أيضًا على إيرادات جميع مبيعات سماعات الرأس اللاسلكية.

وحافظت الشركة على نسبة 71٪ من إجمالى إيرادات السماعات اللاسلكية ، رغم أن سعر AirPods يبدأ من 160 دولارًا، بينما يبدأ سعر AirPods Pro ذات المستوى الأعلى من 250 دولارًا.

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ويعد هذا الأمر مشجعًا لشركة أبل، إذ تتطلع لتقليل اعتمادها على مبيعات الأيفون، على الرغم من أن تيم كوك، الرئيس التنفيذى للشركة لا يزال متفائلًا بشأن الآفاق الطويلة الأجل لصناعة الهواتف الذكية، ونفيه بأن الصناعة بلغت ذروتها الشهر الماضى، إلا أنه من الواضح أن هواتف أيفون ليست بالقوة التى كانت عليها من قبل.

فى تقرير أرباح أبل للربع الرابع من العام المالى 2019، والذى انتهى فى 28 سبتمبر، قالت الشركة إن مبيعات الأيفون قد حققت 33.36 مليار دولار من الإيرادات، بانخفاض قدره 9 ٪ تقريبًا من إيرادات 36.76 مليار دولار الناتجة عن مبيعات هواتف خلال الربع المالى الرابع لعام 2018 .

فى المقابل، توقع دانييل إيفيس، المحلل البارز فى شركة آبل، أن تستمر مبيعات AirPods فى الارتفاع، ومن المحتمل أن تزيد بنسبة تزيد على 50٪ لتصل إلى 90 مليونًا.