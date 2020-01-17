كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “exolung” يوفر للغواصين إمدادات “غير محدودة” من الهواء تحت الماء

متابعة-سنيار: تم تصميم جهاز للتنفس تحت الماء لمنح الغواصين إمدادات هواء “غير محدودة”.

إنه يترجم حركات السباحة للغواص إلى حركة هوائية، مما يحافظ على تدفق هواء التنفس طالما استمر الغواص في السباحة.

exolung عبارة عن نظام للغوص مزود بالسطح، مما يعني أنه يستخدم عوامة تطفو على سطح الماء لتزويد الغواص بالهواء. ولمزيد من الأمان، هناك خرطوم يبلغ طوله 39 قدما (12 مترا) يربط العوامة بجرس الماء الذي يتم ارتداؤه في مقدمة الجذع.

داخل جسم الجرس الصلب، توجد مثانة ماء قابلة للطي متصلة بأشرطة الساق التي تثبت حول أقدام الغواص.

يجعل الجهاز الغواص مصدر الطاقة، مما يخلق مصدر هواء “لا نهاية له” طالما أن الغواص لا يتوقف عن السباحة.

بخلاف الأنظمة القائمة على الخزانات، لا تتضمن exolung التكلفة الإضافية لإعادة التعبئة ومن السهل جدا صيانتها.

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يبحث jörg tragatschnig المصمم التنفيذي لـ exolung عن شركاء تجاريين لتقديم فكرته إلى السوق.

حاليا في انتظار إصدار براءة الاختراع وفي مرحلة النموذج الأولي، يقدر tragatschnig سعرا أقل من 300 يورو (حوالي 335 دولارا أمريكيا) للإصدار الأساسي.

وقد طور أيضا طرازا محترفا مع خرطوم يبلغ طوله 23 قدما (7 أمتار) وبنية معززة من شأنها أن تباع بالتجزئة بأقل من 500 يورو (550 دولارا أمريكيا).