كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “العدسات اللاصقة الذكية الأولى في العالم” مع شاشة صغيرة مدمجة تتيح لك فحص رسائلك بنظرة واحدة

متابعة-سنيار: كشفت شركة أمريكية ناشئة عن عدسة ذكية للواقع المعزز للاستخدام اليومي مع شاشة مدمجة يمكن تنشيطها بالعين.

تتميز عدسة Mojo بكونها “العدسة اللاصقة الذكية الأولى في العالم”، وتحتوي على شاشة مدمجة في زاوية العدسة التي يتطلع المستخدم إلى تنشيطها.

تم تطوير العدسة الذكية بواسطة موجو فيجن ومقرها كاليفورنيا، والتي تريد تقليل اعتمادنا على شاشات الهاتف والكمبيوتر اللوحي – من خلال وضع واحدة على أعيننا.

هذا يعني أن المستخدمين الذين يتلقون رسالة لن يضطروا إلى سحب هواتفهم من جيبهم أو حقيبتهم لقراءتها – لكنهم يبحثون فقط في زاوية رؤيتهم لإظهار الرسالة.

ترتبط العدسة أيضا بالإنترنت، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الوصول الفوري تقريبا إلى المعلومات استنادا إلى محيطهم – مثل الطريق إلى أقرب مطعم للسوشي.

وقال مايك فيمر، أحد مؤسسي وكبير مسؤولي التكنولوجيا في موجو فيجن: “نريد إنشاء تقنية تتيح لك أن تكون أنت، وتتيح لك أن تبدو عاديا؛ لا يتغير مظهرك، ولا يجعلك تتصرف بغرابة في الشارع.

من خلال وضع شاشة AR في العدسة، تعمل الشركة على خفض الأجهزة الحديثة التي تتطلب في كثير من الأحيان الارتباط بسماعات الرأس المجهدة.

وهذا هو السبب في أن موجو كانت رائدة في مفهوم الحوسبة غير المرئية، وتستخدم موجو لنس إلكترونيات دقيقة فريدة مصممة خصيصا لهذا الغرض وأكبر عرض مصغر في العالم، والذي يبلغ دقته 14000 بكسل لكل بوصة.

تحتوي عدسة النموذج الأولي على شاشة عرض مدمجة حول حجم نقطة من قلم حبر، وفقا لـ Wired، الذي اختبر الجهاز.

إذا كان المستخدم يتطلع للأمام مباشرة أثناء ارتدائه للعدسة، فلن يرى أي شيء غير عادي.

لكن يحتاج المستخدمون فقط إلى تحريك انتباههم إلى أي زاوية من نطاق رؤيتهم لتنشيط شاشة منبثقة مع أيقونات للإشعارات وتقويم الطقس والموسيقى.

يمكن للمستخدمين توسيع هذه الرموز أكثر لرؤية المزيد من التفاصيل من خلال التحديق في سهم بجانبهم.

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تتضمن إحدى حالات الاستخدام المعينة قراءة خطاب مكتوب مسبقا بسرعة عادية أثناء التمرير لأسفل.

هذا يعني أن المستخدمين الذين يقدمون مؤتمرا أو يلقون محاضرة يمكنهم إبقاء خط رؤيتهم موجَّهًا إلى جمهورهم دون الحاجة إلى تحريك رؤوسهم باستمرار للتحقق من ملاحظاتهم.

يتلقى المستخدم الطاقة عبر جهاز يمكن ارتداؤه على معصمهم، لكن النسخة التجارية قد تكون متوافقة مع هاتف ذكي بدلا من ذلك.

ستكون عدسة Black Mirror-esque تماما مثل ارتداء أي عدسات لاصقة أخرى وتوضع مباشرة على القرنية.

ستعمل الشركة مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للتأكد من إقرارها لقواعد السلامة.

سيتم تسويق المنتج ليس فقط لكبار المديرين التنفيذيين العصريين، وأيضا للأشخاص ضعاف البصر أو الذين يعانون من ضعف البصر ولا يمكن تصحيحه بالنظارات.

كما أعلنت الشركة عن شراكة جديدة مع مركز فيستا للمكفوفين وضعاف البصر، وهو مؤسسة غير ربحية تقدم إعادة التأهيل لأكثر من 3000 من الأطفال والبالغين المصابين بالعمى أو ضعف البصر كل عام.

أسس الرئيس التنفيذي للشركة، درو بيركنز، الشركة بهدف إعطاء هؤلاء الأشخاص “قوى عظمى”.

كشفت الشركة النقاب عن العدسة، لكنها لا تزال في مرحلة البحث والتطوير، مما يعني أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتمكن من العثور عليها في المتاجر.

لكن مستثمري الشركة يشملون بالفعل عمالقة التكنولوجيا إل جي وإتش بي وعملاق الإنترنيت الكوري كاكاو وموتورولا.

بالنسبة إلى أي مخاوف أمنية، تؤكد الشركة أنها تقوم ببناء نظامها الأساسي “الحوسبة غير المرئية” بحيث تظل بياناتك آمنة وخاصة دون تقديم مزيد من التفاصيل.