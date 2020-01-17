شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعرف ما يجمعه انستجرام عنك؟ اتبع هذه الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجمع تطبيق انستجرام الكثير من المعلومات عن المستخدمين، لمعرفة اهتماماتهم واستهدافهم بالإعلانات، ويقول انستجرام إن اهتماماتك الإعلانية تعتمد على مجموعة من الأشخاص الذين تتابعهم، والمشاركات التى تعجبك أو تعلق عليها، ومواقع الويب والتطبيقات الأخرى التى تستخدمها، كما أنه إذا كان لديك حساب على فيس بوك، فإن انستجرام يسحب البيانات من هناك أيضًا.

يمكنك التحقق من قائمة الموضوعات التى يعتقد انستجرام إنها تثير اهتمامك، للتاكد من دقتها، من خلال اتباع الخطوات التالية، كما رصدها موقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى:

من الصفحة الرئيسية لـ انستجرام، اضغط على رمز ملف التعريف فى أسفل اليمين.

اضغط على أيقونة القائمة فى الجزء العلوى الأيمن.

بعد ذلك، اضغط على "الإعدادات"

حدد "الأمان" ...

واضغط على "الوصول إلى البيانات".

Advertisements

ستحتاج إلى التمرير طوال الطريق الضغط على "عرض الكل" ضمن "اهتمامات الإعلانات".

-هناك سوف تكون قادرًا على رؤية أنواع المواضيع التى تعتقد انستجرام أنك مهتم بها. هناك العشرات من الاهتمامات فى القائمة - ما عليك سوى الضغط على "عرض المزيد" وسيتم ملء القائمة.

ويصنف فيس بوك، الذى يمتلك انستجرام، المستخدمين حسب اهتماماتهم لبيع بياناتهم بسهولة إلى المعلنين، كما تجمع مواقع الويب مثل فيس بوك و انستجرام اهتمامات المستخدمين، بالإضافة إلى المعلومات السكانية مثل العمر والجنس، لتحديد الإعلانات التى سيشاهدونها.

وقد واجه فيس بوك النقد والاضطرابات القانونية لكيفية استخدامه لهذه البيانات فى الماضى، وتعرض للعديد من الفضائح بسبب سوء التعامل مع بيانات العملاء، وظهر المدير التنفيذى للشركة مارك زوكربيرج أمام الكونجرس للحديث عن كيفية وصول شركة تحليلات البيانات Cambridge Analytica بشكل غير صحيح إلى البيانات.

فى الآونة الأخيرة ، تمكن أحد شركاء انستجرام ، Hyp3r ، من جمع بيانات موقع المستخدم وحفظ قصصهم سرا، وهى ممارسة لم تتوقف إلا بعد إبلاغ Business Insider عنها.

جدير بالذكر إذا كنت لا ترغب فى رؤية الإعلانات استنادًا إلى بيانات كهذه، فقد قدم فيس بوك هذا الصيف ميزة تعرض من أين تأتى الإعلانات، وتتيح لك إلغاء الاشتراك فى الإعلانات المستهدفة ضمن إعداداتك.