سامسونج وهواوي يطرحان هاتفا قابلا للطي بسعر مغرٍ وغير متوقع

كتب: ضياء السقا

تتنافس شركتا سامسونج، وهواوي على طرح هاتف قابل للطي بسعر مغر وغير متوقع، لتتحول 2020 إلى سنة الهواتف القابلة للطي، بحسب خبراء التقنية.

وبحسب سكاي نيوز عربية، تستعد شركة "هواوي" الصينية، للإعلان عن ثاني هاتف قابل للطي، علما أن جهازها الأول من هذه الفئة لم يتم طرحه خارج البلد الآسيوي.

وبحسب تقارير تقنية، فإن شركة "هواوي" ستكشف عن هاتف "ميت إكس إس"، خلال معرض برشلونة العالمي للهواتف 2020.

والمعلومة الوحيدة التي تأكدت حتى الآن هي أن هاتف "ميت إكس إس"، سيحتوي على معالج من نوع "كيرين 990"، يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

ورجحت الشائعات أن يكون الهاتف المرتقب، أرخص من الجهاز السابق "ميت إكس"، كما أن التصميم قد يشهد تغييرا، فيما ستكون الشاشة أكثر صلابة، حسبما ذكر موقع "أندرويد أوثوريتي" المتخصص بالأخبار التقنية.

أما بالنسبة لحجم الجهاز، فسيكون "ميت إكس إس" أصغر من سابقه "ميت إكس".

وكشف خبراء تقنيون أن "هواوي" تعكف أيضا على تطوير ثالث هاتف قابل للطي، ومن المرتقب أن يجري الإعلان عنه خلال النصف الثاني من العام الحالي.

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على الجانب الأخر، كشفت تقارير تقنية، مؤخرا، أن شركة "سامسونج" تتجه لطرح هاتف ذكي يمكن طيه بشكل عمودي، وسط توقعات بأن يحمل اسم "جالاكسي بلوم"، في فبراير المقبل.

وبحسب موقع "مشابل"، فإن اسم الهاتف جديد من نوعه، وظل بمثابة شائعة منذ أكتوبر الماضي، لكن تم تأكيده، مؤخرا، خلال اجتماع بين مسؤولين في الشركة مع شركاء لهم في معرض CES للتقنية بولاية نيفادا الأميركية.

وقد استلهم تصميم هذا الهاتف من شكل علبة "الماكياج" التي يمكن طيها، وهو ما يجعل الشركة الكورية الجنوبية تراهن على جذب مستخدمات في العشرين من أعمارهن عبر طرح هذا المنتج.

وعلى صعيد آخر، كشف التقرير أن الأجهزة التي ستلي هاتف "جالاكسي إس 10"، ستحمل اسم "جالاكسي إس 20"، وتبعا لذلك، فإن شهر فبراير المقبل سيشهد طرح كل من "جالاكسي إس 20" و"جالاكسي إس 20 بلاس" و"جالاكسي إس 20 إلترا".

ويتوقع الخبراء أن يجري تعزيز أجهزة "جالاكسي بلوم" و"جالاكسي إس 20"، بميزة "8K" ذات الدقة العالية في تسجيل الفيديو.

أما حجم شاشة العرض في "جالاكسي بلوم" فستصل إلى 6.7 بوصات، كما سيضم الجهاز نظام تشغيل من نوع "أندرويد 10".

وفي ديسمبر الماضي، انتشرت شائعات بأن سعر هاتف "غالاكسي بلوم" سيكون مناسبا جدا ولن يتجاوز 845 دولار، وفي حال صح هذا الأمر، فإن الهاتف المرتقب سيكون أرخص بكثير من هاتف "غالاكسي فولد" القابل للطي، والذي يبلغ سعره 1980 دولار.