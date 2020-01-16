جوجل تُحدث الهاتفين Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL لدعم خاصية Live Caption

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بتقديم ميزة جديدة ومفيدة جدًا مع الهاتفين Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL موجهة في الأساس للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو أولئك الذين يحبون إستهلاك المحتوى بالتعليقات التوضيحية. وفرت ميزة Live Caption القدرة على تحويل الحوار الصوتي إلى حوار نصي في الوقت الفعلي، وليس فقط من البرامج التلفزيونية، ولكن من أي مصدر آخر مثل مقاطع الفيديو الخاصة بك.

الآن، قررت شركة جوجل تحديث الهاتفين Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL لدعم ميزة Live Caption. يتيح أحدث إصدار من تطبيق Device Personalization Services تفعيل خيار Live Caption في الإعدادات. يبدو أنه يجري الآن إصدار هذا التحديث، ولكن المستخدمين الذين قاموا بتحميل ملف APK الخاص بالإصدار الجديد وتثبيته على أجهزتهم يدويًا أكدوا أيضًا وصول الميزة الجديدة.

الآن يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة جوجل ستقوم بتحديث Google Assistant وإضافة وضع Astrophotography إلى الهاتفين Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL. تتوفر هذه الميزة لهواتف Google Pixel التي تم إصدارها في العام 2017، على الرغم من أن ذلك يتم بشكل غير رسمي.