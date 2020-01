نسخة الويب من شبكة إنستاجرام تدعم الآن ميزة الرسائل المباشرة

فاطمة أيت طالب - دبي - تُستخدم شبكة إنستاجرام في الغالب من قبل مستخدمي الهواتف الذكية. ومع ذلك، أثناء العمل أو أثناء تصفح الويب على الحاسوب الشخصي، قد يكون من المزعج إلتقاط هاتفك الذكي والرد على رسائل إنستاجرام. لذلك، لتسهيل الأمر، ستقوم إنستاجرام بجلب ميزة الرسائل المباشرة إلى نسخة الويب من شبكة إنستاجرام.

يمكنك بالفعل القيام بالكثير من الأشياء على نسخة الويب من شبكة إنستاجرام ولكن لم تكن لديك القدرة على إرسال الرسائل المباشرة للمستخدمين الآخرين. لا يقتصر الأمر على الرسائل المباشرة فحسب، بل ستكون قادرًا على إنشاء محادثات جماعية ومحادثات متسلسلة على نسخة الويب كذلك. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن هذه الميزة لا تزال في مرحلة الإختبار ولم يتم إطلاقها بعد لعامة المستخدمين.

لم تكشف لنا إنستاجرام عن موعد إطلاق هذه الميزة لعامة المستخدمين، ولكن ينبغي أن يحدث ذلك في المستقبل القريب إذا أخذنا بعين الإعتبار أنها كانت قيد التطوير منذ فترة طويلة. وبغض النظر عن كل شيء، فيجب أن تكون ميزة الرسائل المباشرة على نسخة الويب من إنستاجرام سهلة الإستخدام لكل من تعود على إستخدام نسخ الويب من منصات الدردشة الأخرى مثل Facebook Messeger.

بالإضافة إلى ميزة الرسائل المباشرة، فمن الممكن أن تكون إنستاجرام تعمل على جلب ميزات أخرى أكثر أهمية إلى نسخة الويب من شبكتها الإجتماعية في وقت لاحق من هذا العام.

For those of you into your DMs, today we start to test Direct on the desktop web. Now, it’s only a small percentage of people for now — we need to make sure it works well — but we hope to bring this to everyone soon.https://t.co/x0toGW66Bp