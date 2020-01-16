الهاتف Xiaomi Mi Mix 2S يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10 المستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Xiaomi Mi Mix 2S الذي تم إطلاقه قبل عامين تقريبًا، هو الآن بدأ بتلقي تحديث MIUI 11 الرسمي والمستقر والذي يستند على نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

تحديث Android 10 المستقر للهاتف Xiaomi Mi Mix 2S متوفر الآن في الصين، ولكن ينبغي أن يصل هذا التحديث كذلك لملاك الهاتف Xiaomi Mi Mix 2S في جميع أنحاء العالم في المستقبل القريب. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث يحمل البنية رقم MIUI V11.0.1.0.QDGCNXM ويبلغ حجمه 2.1 جيجابايت. وبصرف النظر عن التحسينات على مستوى التصميم التي أجرتها شركة Xiaomi والميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك العديد من التحسينات والإصلاحات لمجموعة من الميزات، ولأداء وإستقرار الهاتف كذلك.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.