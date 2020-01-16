شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس سناب شات يبيع أسهم بقيمة 50 مليون دولار.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ملف إيداع عن بيع إيفان شبيجل الرئيس التنفيذى لشركة Snap المالكة لتطبيق سناب شات باع أسهم بقيمة 50 مليون دولار، إذ باع 2780.670 سهمًا بسعر 18 دولارًا تقريبًا لكل سهم، إذ يمتلك شبيجل 5.8٪ من سناب، مما يجعله ثالث أكبر مساهم، كما يبلغ صافى ثروته الحالية 3.9 مليار دولار، وفقا لفوربس.

ليست هذه هى المرة الأولى التى يبيع فيها شبيجل جزءًا مماثلاً من الأسهم، فى فبراير 2018 باع 50 سهم بقيمة مليون دولار، مسجلاً أول عملية بيع له منذ الاكتتاب العام الأولى للشركة.

وفى نهاية عام 2019، باع أسهم بما يقرب من 22 مليون دولار، كما نصح شبيجل المؤسسين الشباب فى مؤتمر المستثمرون فى جولدمان ساكس فى عام 2019 ، بعدم الاعلان عن اكتتاب شركاتهم.

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ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، استعادة شركة Snap بعض خسائرها فى عام 2019 بعد كارثة 2018 ، عندما أطلقت الشركة إعادة تصميم لتطبيق سناب شات، والتى تسببت فى تراجع الأسهم بمقدار 7٪.

وأظهرت نتائج الشركة فى الربع الثانى من عام 2019 أن نمو المستخدم قد ارتد مرة أخرى منذ إعادة التصميم، متجاوزًا توقعات وول ستريت، مع ارتفاع الأسهم بنسبة 12٪.

لا يزال مستقبل الشركة غير مؤكد، وقد بينت الأبحاث التى أجرتها شركة eMarketer أنه فى العام الماضى، تراجعت شركة سناب، واحتلت شركة Pinterest مكانتها، لتصبح ثالث أكبر شبكة تواصل اجتماعى فى الولايات المتحدة.

جدير بالذكر قررت شركة سناب من افتتاح مكتب جديد لها في الهند يركز على المستخدمين هناك، وهو ما يشير إلى أن سناب شات قرر أخيرا التركيز على الهند، أحد أكبر أسواق الإنترنت في العالم، فمنذ البداية اتخذ Snapchat العديد من القرارات السيئة التي أدت إلى ركود النمو خلال السنوات القليلة الماضية