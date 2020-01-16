شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراهق بريطانى يتخلى عن دراسته للتفرغ لإنشاء فيديوهات على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلى مراهق بريطانى يدعى "رونى وارويك" ويبلغ من العمر 16 عاما عن دراسته بالجامعة، للتفرغ لإنشاء مقاطع فيديو كوميدية على ​​تيك توك، بعد أن ارتفع عدد المشاهدات على الفيديوهات الخاصة به من 250 شخصًا إلى ملايين المشاهدات كل أسبوع، فى غضون خمسة أشهر فقط.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، لدى وارويك الآن ما يقرب من 300 ألف متابع، كما شاهد أكثر من 10 ملايين شخص فيديوهاته على تطبيق تيك توك الشهر الماضي.



المراهق البريطاني

وقال وارويك: " أبلى بلاءً حسناً فى الوقت الحالى، إذا كان هناك أى وقت للتركيز على هذا، فقد حان الوقت الآن، وأرى أن هذه وظيفة، إنها مهمة كبيرة بالنسبة لى، فأنا أعمل دائمًا كل يوم للتوصل إلى أفكار فيديو جديدة."

ويحصل رونى على المال مقابل الترويج للعلامات التجارية الكبرى، إذ قام بعمل أول فيديو له فى عطلة عائلية إلى إسبانيا فى أغسطس 2019، وحصل على حوالى 250 مشاهدة، ولكن هذا النجاح المبكر ألهمه.

وأضاف رونى: "لقد قمت بعمل مقاطع فيديو غبية، وبدأت فى إعطاء المزيد من الاهتمام لما أردت القيام به، فالفيديو الأول الذى انتشر بشكل كبير حقًا كان فيديو لعائلتى وأنا فى وايتستابل، لقد وضعت الكاميرا على عربة، وكتبت فى التسمية التوضيحية "مرحبا بكم فى بريطانيا، ويبدو أن الناس أحبوا ذلك، ووجدوا أنه كوميدى."

لم يكن جميع أفراد عائلته داعمين لفكرة تخليه عن دراسته، لكنه يقول الآن أنهم يفهمون مقاطع الفيديو التى يبتكرها بشكل أفضل، لكن يحاول رونى نشر ثلاثة مقاطع يوميًا، لكنه يعترف أحيانًا بأنه لا يجد أفكار جديدة لفيديوهاته، إذ قال: أفكر باستمرار فى أفكار جديدة، وأفكر فى ما يشبه متابعينى، فهم يحبون محتوى الكوميديا ​​البريطانى الخاص بي".

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وقد أقنع رونى جدته البالغة من العمر 61 عامًا، جانيس هيلز، بأن تصبح واحدة من المؤثرين على السوشيال ميديا، ولديها بالفعل ما يقرب من 13000 متابع، وتقوم رونى بتنظيم حدث معها.

وأوضح قائلاً: "اعتدت على القيام بمقاطع فيديو حية، وكانت جدتى دائمًا تقتحم الفيديوهات، كما كانت تظهر بقصص انستجرام الخاصة بي."



المراهق البريطاني وجدته

من هنا اقترح رونى على جدته أن تنشىء حساب Tik Tok الخاص بها، وأن تبدأ فى نشر مقاطع الفيديو.

تابع روني: "لقد جربته - وعندما أقول للناس أن تيك توك إدمانى، فإن الأشخاص الذين لا يستخدمونه ليس لديهم أى فكرة، لقد وصلنا الآن إلى النقطة التى ستجلس بها جدتى البالغة من العمر 61 عامًا تتصفح هاتفها لساعات، بعد أن اعتادت أن تشكو منى للجلوس فى غرفة المعيشة، وكل ما تسمعه هى أصوات وأغانى تيك توك، الآن سأجلس هناك، وستفعل هى نفس الشيء بالضبط."

جدير بالذكر تمت دعوة رونى لحضور فعاليات للترويج لفنانين البوب ​​مثل إيلا هندرسون وجاكس جونز، وقال رونى"