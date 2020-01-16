الأرصاد تحذر من طقس الجمعة الممطر.. وتعلن موعد تحسن الجو

كتب: ضياء السقا

أعلنت الأرصاد أن طقس الجمعة، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ .

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكون السحب ويصاحبها سقوط أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋلى أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء، وﺗﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.



أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الجمعة، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة

مطروح العظمى 14 درجة والصغرى 11 درجة

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة

وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة

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أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

سانت كاترين العظمى 10 درجة والصغرى 1 درجة

وكانت الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، اعتبارًا من الأربعاء حتي يوم السبت المقبل، يتخللها رمال وأتربة، وأمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن ذروة الموجة السيئة الخميس، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيره للرمال والأتربة، وتؤدي إلى إضراب حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

ويصاحب ذلك تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد ( السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن ومحافظات القناه ومحافظات الوجه البحري والقاهرة )، بالأضافه لشمال الصعيد ( الفيوم وبني سويف والمنيا حتي أسيوط )، يصاحبها سقوط الأمطار بكميات غزيره مقارنة علي السواحل الغربية علي أن تمتد تدريجيًا لباقي المحافظات سالفة الذكر تكون غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية وبور سعيد وشمال الدلتا تكون متوسطة علي باقي المحافظات.

وتنخفض الحرارة من 3 إلي 4 درجات إعتبارًا من الخميس علي أن يستمر سقوط الأمطار حتي يوم الأحد القادم بكميات أقل مقارنة بسقوطها أيام الخميس والجمعة والسبت.

موعد تحسن الجو

ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن ملموس في حالة الطقس إعتبارًا من مساء الأحد القادم، على محافظات ومدن وسط وجنوب الصعيد تكون بعيده تماما عن فرص سقوط الأمطار، ولكن يظل سقوط أمطار خفيفة على الغردقه ورأس غارب.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.