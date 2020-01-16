ثغرة أمنية في ويندوز 10 وتيسلا تتخطى قيمة فورد وجنرال موتورز معًا والمزيد

هل فاتك ما حدث خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

مايكروسوفت تصحح ثغرة أمنية خطيرة في ويندوز 10:

عثرت وكالة الأمن القومي الأمريكية على ثغرة أمنية في نظام التشغيل ويندوز 10، وقد أبلغت مايكروسوفت بالتفاصيل لتقوم الشركة بإصلاحها.

قامت مايكروسوفت بالفعل بإطلاق إصلاح أمني للثغرة والتي تتعلق بكيفية تحقق النظام من البرمجيات والخوادم، وكانت تسمح للمهاجمين بتقويض اتصالات الويب المشفرة أو توزيع البرمجيات الضارة عن بُعد، حيث كان من الممكن استخدام الثغرة لاعتراض اتصالات HTTPS (أو TLS) وتعديلها.

قالت مايكروسوفت: إنها لم تجد أي دليل يُظهر استخدام هذه الثغرة – التي صنفتها على أنها مهمة – من قِبل المهاجمين.

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لا يُشير هذا البلاغ من وكالة الأمن القومي إلى أهمية هذه الثغرة فحسب، بل يشير إلى مجموعة جديدة من الأولويات للوكالة.

تيسلا تتخطى قيمة فورد وجنرال موتورز معًا:

بعد أقل من شهر لتخطي سهم شركة تيسلا للسيارات الكهربائية قيمة 400 دولارِِ للمرة الأولى، وقد ارتفع الآن ليتجاوز 500 دولارِِ.

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تيسلا هي الآن شركة السيارات الأكثر قيمة في أمريكا؛ حيث تبلغ القيمة السوقية لها 93 مليار دولار مقارنة بـ 50 مليار دولار لشركة جنرال موتورز و37 مليار دولار لشركة فورد. هذا بالرغم من أن جنرال موتورز باعت ما يقرب من 20 ضعف عدد سيارات تيسلا في عام 2019، بينما باعت فورد أكثر من ستة أضعاف عدد السيارات التي باعتها تيسلا.



قد تكون هذه الزيادة في الأسهم علامة على أن الشركة قد تمكنت في النهاية من معرفة كيفية الوفاء بوعودها وتنفيذها بسلاسة. حيث زاد عدد السيارات التي سلمتها الشركة خلال عام 2019 بنسبة 50% عن عام 2018.

حقيقة سريعة؛ 17 مليار رطل من إنبعاثات الغازات الدفيئة!

هذا هو حجم انبعاثات (الغازات الدفيئة) greenhouse emissions – المُتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري – التي تنتجها خطوط طيران JetBlue الأمريكية كل عام.

أعلنت الشركة مؤخرًا عن خطط للحصول على الكربون المحايد عن طريق تعويض الكربون – وهو تخفيض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة – وضخ وقود طائرات يحترق بشكل أنظف. ولكن هل ستساعد هذه الخطوة حقًا؟ وفقًا دراسة دولية أجريت في عام 2016، معظم مشاريع التعويض لا تؤدي إلى انخفاض حقيقي للانبعاثات.

توقف دعم ويندوز 7:

اعتبارًا من يوم 14 يناير 2020 توقفت شركة مايكروسوفت عن تقديم أي مساعدة تقنية أو تحديثات لنظام ويندوز 7؛ حيث أرسلت الشركة آخر مجموعة من تحديثات الأمان للأفراد الذين يستخدمون النظام، ولن يتلقى هذا النظام بعد اليوم أي تحديثات.

إذا كنت ستواصل استخدام إصدار ويندوز 7 بعد انتهاء الدعم؛ سيعمل حاسوبك بشكل طبيعي، لكنه سيصبح أكثر عرضة لمخاطر الأمان والفيروسات لأنك لن تتلقى أي تحديثات، لذلك نقدم لك الخيارات المتاحة بعد توقف مايكروسوفت عن دعم النظام.

نصائح مهمة يمكنك الاستفادة منها:

يواجه الكثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة قصر عمر البطارية، لذلك نقدم لك بعض النصائح والحيل التي يمكنك من خلالها إطالة عمر بطارية هاتفك.