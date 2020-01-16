شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول التحام لمركبتين مأهولتين بالرواد بالمدار فى مثل هذا اليوم بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى مثل هذا اليوم الموافق 16 من شهر يناير عام 1969، رست مركبتان فضائيتان مكونتان من طاقم في المدار لأول مرة، عندما أطلق الاتحاد السوفيتي مركبة الفضاء سويوز 4، وكان على متنها رائد فضاء واحد فقط، لكنها عادت مع طاقم مكون من ثلاثة أفراد بعد أن قام اثنان من رواد الفضاء من سويوز 5 بالانتقال عبر المركبات الفضائية خلال التحامهما في المدار.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، استغرقت عملية التحام المركبتين أكثر من 4 ساعات، وكانت على ارتفاع نحو 213 كيلومتراً عن سطح الأرض، وعادت سويوز 4 بأمان إلى الأرض.



التحام المركبتين

لكن الرائد سيئ الحظ الذي ترك في سويوز 5 كان هبوطه قاسٍ جدا، فإنه أثناء إعادة الدخول، فشلت وحدة الخدمة في الانفصال عن وحدة الهبوط، وانقلبت المركبة الفضائية رأسًا على عقب.

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كما فشلت المظلات وصواريخ الهبوط اللينة في الانتشار بشكل صحيح، وهذا الرائد هو بوريس فولينوف، الذى نجا بأعجوبة من الحادث، لكنه فقد بعض أسنانه.

وكان الإطلاق من مركز بايكونور الفضائي وسط كازاخستان، ومع ذلك لم يتم إطلاق المركبتين فى نفس الوقت، بل أطقلت فى البداية سويوز 4 التى انطلقت فى يوم 14 يناير 1969، أما الثانية فهى سويوز5 التى انطلقت بعدها بيوم.

وكانت المركبتان سويوز 4 و5 ضمن برنامج سويوز للمركبات الفضائية، الذى يتمثل فى برنامج رحلات الفضاء البشرية التي بدأها الاتحاد السوفيتي في أوائل الستينات، وكانت جزءاً من مشروع الهبوط على القمر ووضع رواد الفضاء الروس على سطحه، كما يعد البرنامج الثالث لرحلات الفضاء المأهولة بعد برنامجي فوستوك وفوسخود.