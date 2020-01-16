تكنولوجيا: Logitech تكشف عن لوحة مفاتيح K860 بتصميم مقسم لتجربة أفضل في الكتابة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Logitech عن لوحة مفاتيح Ergo K860 المميزة بتصميم مقسم ينافس إصدار مايكروسوفت، والتي تنطلق بسعر 130 دولار.

تعد لوحة مفاتيح Ergo K860 الإصدار الأول من شركة Logitech بتصميم مقسم، حيث تأتي المفاتيح بإنحناء يقدم تجربة مريحة للمستخدم، كما تدعم خفض الضغط على معصم وذراع المستخدم، وبالتالي رقبة وأكتاف المستخدم أيضاً.

تحاكي لوحة مفاتيح Ergo K860 الجديدة من Logitech بشكل كبير تصميم لوحة Surface، حيث تتميز هذه الإصدارات بمساحة فارغة على شكل V والتي تفصل اثنان من مجموعات المفاتيح، كما تتميز بوسائد مرنة للمعصم.

أيضاً تتميز لوحة مفاتيح K860 بثلاث طبقات صممت لتخفيف الضغط على المعصم، والتي تنتهي بنوع من الأقمشة الناعمة التي تدعم التنظيف السلس، كما تتميز لوحة Logitech بإنحناء يحاكي أيضاً إصدار مايكروسوفت، لدعم المستخدم في الوصول السريع للمفاتيح.

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وتختلف Ergo K860 عن إصدار مايكروسوفت في تصميم يدعم اللمس الخفيف للمفاتيح، وذلك بفضل التصميم الميكانيكي الذي تشتهر به كلاً من MX ولوحة Craft، كما تتميز بإستجابة سريعة في الكتابة أيضاً.

ومن المقرر أن تدعم لوحة مفاتيح Logitech العمل أيضاً مع أجهزة ماك، وذلك من خلال علامات مشتركة على مفاتيح start و alt، كما تدعم لوحة المفاتيح الإتصال بعدد ثلاثة من الأجهزة، حيث يمكن التحكم في جهاز حاسب محمول، وهاتف إلى جانب جهاز لوحي أيضاً، كما تتميز لوحة مفاتيح Ergo K860 بتصميم لاسلكي وتدعم الإتصال عبر البلوتوث.

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