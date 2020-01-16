الولايات المتحدة الأمريكية على وشك تضييق الخناق أكثر على شركة Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - الوضع بين الحكومة الأمريكية وشركة Huawei معقد للغاية ومتعدد الأوجه بحيث لا يمكن التعمق فيه الآن. ولكن، في الوقت الحالي، فإن شركة Huawei Technologies Co Ltd وأكثر من 40 شركة تابعة لها مدرجة في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية، مما يعني أن منتجاتها تخضع لقيود التصدير والنقل الحكومية. وعلاوة على ذلك، هناك أيضًا حظر من الحكومة الأمريكية على شراء تكنولوجيات Huawei.

هذا التطور الجديد في الأحداث مُتعلق بالمبيعات وسلسلة التوريد. لتبسيط الأمور قليلاً، لدى الحكومة الأمريكية حد أدنى يحدد النسبة المئوية للمكونات المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحتاج إلى أن تكون جزءًا من أي منتج معين حتى تقع تحت قيود الولايات المتحدة الأمريكية للمبيعات والتصدير. حاليًا، تبلغ هذه النسبة 25% عندما يتعلق الأمر بمنتجات التكنولوجيا الفائقة.

وفقا لهذه المعلومات الجديدة غير الرسمية، صاغت وزارة التجارة الأمريكية قاعدة تقضي بخفض العتبة إلى 10٪ فقط فيما يتعلق بمبيعات Huawei وتوسيع نطاق الوصول لتشمل السلع غير الفنية مثل الإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك الرقاقات غير الحساسة. يبدو أن القاعدة المذكورة قد أُرسلت بالفعل إلى مكتب الإدارة والميزانية، عقب إجتماع في الأسبوع الماضي. إذا وقعت وكالات حكومية أخرى على المستند، فقد يتم تحويل هذا القرار إلى قانون في غضون أسابيع.

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بالطبع، يندرج الكثير من هذا في خانة الشائعات، ولكن يبدو أن جميع الإدارات الأمركية تحاول حاليًا خنق شركة Huawei وسلسلة التوريد الخاصة بها. ومع ذلك، علق بعض الخبراء على أن مثل هذا القانون من المرجح أن يسبب ضررًا أكبر للشركات الأمريكة مقارنة مع شركة Huawei لأنه من شأن هذا القانون أن يدفع الشركة الصينية للتعامل مع الموردين غير الأمريكيين. سنبقيك على علم بآخر التطورات.