أولى الصور الواقعية للهاتف الرائد Xiaomi Mi 10 المرتقب تشق طريقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 في وقت ما خلال شهر فبراير المقبل. وحتى ذلك الحين، فنحن هنا مع تسريبات جديدة تستعرض لنا تصميم هذا الهاتف من الأمام والخلف. ووفقا لهذه التسريبات، فيبدو أن الهاتف Xiaomi Mi 10 سيضم شاشة منحنية الطرفين تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، فضلا عن أربع كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية. ونظرًا لعدم وجود مستشعر البصمة في الخلف، فهذا يعني أن الهاتف سيضم هذا المستشعر في الشاشة.

ووفقا لتسريب سابق، فقد إقترح أن الهاتف Xiaomi Mi 10 سيضم شاشة OLED بحجم 6.5 إنش تمتاز بمعدل التحديث 90Hz، والمعالج الثماني النوى Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، فضلا عن 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية. أما بخصوص الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، فهو سيضم بدوره نفس المعالج Snapdragon 865، ولكنه سيأتي مع خيار واحد فقط على مستوى الذاكرة العشوائية، وهذا الخيار هو 12GB.

يُقال بأن الهاتف Xiaomi Mi 10 سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 108 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فسوف يحصل الهاتف Xiaomi Mi 10 كذلك على بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W، فضلا عن الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10W.

أما بخصوص الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، فهو سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا لإستشعار معلومات العمق بدقة 8 ميغابكسل. ووفقا لهذه التسريبات، فهي تشير إلى أن كاميرا الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro حصلت على تقييم قدره 125 نقطة من فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية. وبغض النظر عن ذلك، فقد قيل كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيضم بطارية بسعة 4500mAh ستدعم الشحن السلكي السريع بقوة 66W، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 40W.

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وأخيرًا، أشار التسريب السابق إلى أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيكلف ما يعادل 550 دولار أمريكي لنسخة 12GB/128GB، وما يُعادل 590 دولار أمريكي لنُسخة 12GB/256GB، وما يُعادل 650 دولار أمريكي لنُسخة 12GB/512GB.