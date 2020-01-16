إشاعة جديدة تكشف عن مفاجأة سارة حول سعر الهاتف Huawei Mate Xs القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تكشف شركة Huawei عن هاتفها الذكي القابل للطي التالي في شهر مارس المقبل. وكما يوحي إسمه، فلن يكون Huawei Mate Xs منتجًا جديدًا تمامًا، وبدلاً من ذلك، فهو سيكون عبارة عن نسخة مُحسنة من جهاز Huawei Mate X الحالي. لقد سمعنا بالفعل أنه سيضم المعالج HiSilicon Kirin 990 الأحدث من شركة Huawei، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G. واليوم، نحن هنا مع المزيد من التفاصيل الواردة إلينا من الصين.

قد يكون Huawei Mate XS أرخص من جهاز Huawei Mate X الحالي، والفضل في ذلك يعود إلى التحسن الذي شهدته عملية إنتاج الشاشة. وعلى ما يبدو، عملية تجميع شاشة Huawei Mate Xs تُعتبر أقل صعوبة من Huawei Mate X الحالي. هذا يعني أن الشاشات ستكلف Huawei أيضًا مبالغ أقل، ويمكن نقل هذه المدخرات إلى المشترين.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن الهاتف Huawei Mate XS سيأتي مع مفصل ذات تصميم أحسن وشاشة أقوى. ووفقا لمصادر ضمن سلسلة التوريد الخاصة بالشركة، أجرت شركة Huawei العديد من التعديلات على تصميم الهاتف Huawei Mate Xs مقارنة بسابقه. أصبح المفصل أكثر ثباتًا الآن، والشاشة القابلة للطي أكثر صلابة، كما أصبحت صلابة الجهاز بصفة عامة أكبر، ومن المثير للدهشة أن يكون الهاتف أصغر قليلاً من الهاتف Huawei Mate X الحالي، بينما يستخدم نفس حجم الشاشة.

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تعمل شركة Huawei أيضًا على هاتف ذكي آخر قابل للطي سيتم إطلاقه في وقت ما خلال النصف الثاني من هذا العام. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الجهاز سيُحافظ على نفس التصميم المستخدم في كل من Huawei Mate X و Huawei Mate Xs أو ما إذا كان سيتبنى تصميم مختلف مثل Galaxy Z Flip القادم و Motorola Razr 2019 الحالي.