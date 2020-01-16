هواتف iPhone ولوحيات iPad المتوافقة مع شبكات 5G ستستخدم تكنولوجيا mmWave

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تدخل شركة آبل بعد إلى عالم 5G، والتقارير الحالية تشير إلى أننا سنشهد أخيرًا بعض الأجهزة التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من الشركة الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام. الآن هناك إشاعة جديدة مفادها أن الشركة التايوانية Advanced Semiconductor Engineering قد إنضمت إلى سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل وستقوم بتصنيع الوحدات التي تستند على تكنولوجيا mmWave.

يكشف المطلعون على مستجدات القطاع أن خارطة طريق آبل تشمل إطلاق جهاز iPad واحد على الأقل يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وإطلاق عدة طرازات من iPhone تدعم هذا الجيل الجديد من الشبكات، ولكن الشركة لم تحدد بعد الشركة التي ستزودها بهذه التكنولوجيا.

الفرق بين تقنية mmWave و Sub-6GHz هو أن التقنية الأولى تسمح بنقل البيانات بمعدل أسرع ولكن لديها تغطية أسوأ بكثير مقارنة مع تقنية Sub-6GHz التي تُعد أبطأ فيما يخص سرعة نقل البيانات. من غير الواضح ما إذا كانت شركة آبل تخطط لدعم كلا المعيارين أم فقط mmWave.

تتنافس شركة Advanced Semiconductor Engineering مع شركة TSMC على عقد آبل، ولكنها تستخدم تقنية مختلفة. تعتمد شركة ASE على تقنية FC-AiP التي تُعتبر أرخص، ولكنها تستخدم وحدات أكبر من تقنية InFO_AiP المنافسة.