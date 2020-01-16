المتصفح Microsoft Edge الجديد الذي يستند على Chromium جاهز الآن للتحميل

فاطمة أيت طالب - دبي - وفرت شركة مايكروسوفت اليوم نسخة جديدة من المتصفح Microsoft Edge للتحميل على منصتي Windows و Mac. تستند النسخة الجديدة من المتصفح Microsoft Edge على محرك الويب Chromium المفتوح المصدر من جوجل، مما يجعله مشابهًا للمتصفح Google Chrome في هذا الصدد. أعلنت شركة مايكروسوفت عن النسخة الجديدة من المتصفح Microsoft Edge في شهر ديسمبر من العام 2018، عندما قررت التخلي عن محرك الويب EdgeHTML الخاص بها والإنتقال للإعتماد على محرك الويب Chromium.

لقد كانت مهمة كبيرة، وبعد أكثر من عام من الإختبارات، أصبحت النسخة الجديدة من المتصفح Microsoft Edge جاهزة أخيرًا. يمكنك تحميل أول نسخة مستقرة من المتصفح Microsoft Edge لنظامي Windows و Mac من هنا.

ومع ذلك، إذا كنت تستخدم نظام Windows 10، فسوف تحصل على النسخة الجديدة من المتصفح Microsoft Edge كتحديث في مرحلة ما خلال الأشهر القليلة المقبلة. ستبدأ عملية الترحيل في الأسابيع القادمة لمجموعة محدودة من المختبرين الذين يٌعتبرون جزءًا من برنامج Windows Insider.

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يقوم المتصفح Microsoft Edge بمزامنة كلمات المرور والمفضلات والإعدادات عبر الأجهزة، بينما يتيح لك محرك البحث Bing جمع مكافآت مقابل البحث فقط. تم في المتصفح الجديد دمج مجموعة شاملة من أدوات التعلم وإمكانية الوصول. يوجد أيضًا وضع Internet Explorer مخبأ، في حال إحتجت إلى الوصول إلى موقع إلكتروني قديم يتطلب ذلك.

النسخة المستقرة الجديدة تحمل الإصدار Microsoft Edge 79 لأن شركة مايكروسوفت تستخدم إصدار Chromium. سيتم تحديث هذا بشكل مستقل كل ستة أسابيع تقريبًا.