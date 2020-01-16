شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستحوذ على شركة ناشئة للذكاء الاصطناعى بقيمة 200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت أبل على شركة Xnor.ai الناشئة للذكاء الاصطناعى، ومقرها سياتل، والمتخصصة فى الأدوات التى تسمح للذكاء الاصطناعى بالعمل على الأجهزة العادية واليومية، بدلاً من العمل فى السحابة، كما يمكن أن تسمح تقنيات هذه الشركة لأبل بإحضار برامج الذكاء الاصطناعى فائقة التطور إلى هواتف أيفون المستقبلية بكل سهولة.

وكالمعتاد قالت أبل تعليقا على استحواذها على هذه الشركة: "تشترى أبل شركات التكنولوجيا الأصغر من وقت لآخر، ولا نناقش غرضنا أو خططنا بشكل عام."، إلا أن ريما الهدف من هذا الاستحواذ هو الحصول على أداة لتعريف الكائنات والأشخاص فى الصورة باستخدام برنامج على هواتف أيفون.

وفقًا لـموقع GeekWire الأمريكى، أنفقت شركة أبل ما يتراوح بين 200 مليون دولار على شراء شركة Xnor.ai للذكاء الاصطناعى، والتى خرجت من معهد ألين للذكاء الاصطناعى، الذى أنشأه بول ألين، مؤسس شركة مايكروسوفت، وهو نفس المبلغ الذى أنفقته أبل أيضا مقابل الاستحواذ على Turi، وهى شركة ناشئة أخرى للذكاء الاصطناعى اشترتها أبل فى عام 2016.

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وفى الأعوام القليلة الماضية، استحوذت أبل أيضًا على شركة Drive.ai للقيادة الذاتية، جنبا إلى جنب شركة Silk Labs التى تركز على الخصوصية، و PullString لتقنيات الصوت الذكية.

يستخدم المنافسون مثل جوجل وفيس بوك عمليات الاستحواذ للشركات الأصغر لتوسيع مواهبهم فى مجال الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا تالجديدة فى كثير من الأحيان، كما أنفقت فيس بوك مؤخرًا ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار على مختبرات CTRL الناشئة، وعلى الرغم من أن جوجل قد تكون فى المقدمة عندما يتعلق الأمر بـالذكاء الاصطناعى، إلا أن عملية الاستحواذ الجديدة لأبل على Xnor.ai. يمكن أن يمنح الشركة الأمريكية، وتحديدا هواتف الأيفون دفعة قوية فى هذا المجال.