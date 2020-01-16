شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى عالم "الروبوت" مفيش مستحيل.. آخرهم طباخ لإعداد الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مجال الروبوتات واحدًا من أهم تخصصات المستقبل، ويشهد تطوّرًا بشكل لا مثيل له، ويتفاجأ العالم يوميا بدخول الروبوت فى الكثير من المجالات من المهام العسكرية و نهاية بإعداد الطعام بالمطبخ.

ومن أخر ما كشف عنه العلم فى هذا المجال كان ما أعلنت عنه إحدى الشركات وهو مساعد روبوتى يؤدى العديد من المهام في المطبخ، اسمه " "بوت شيف"، يستخدم ذراعين متحركين لتجميع وصفات الطعام وتقليبها وصبها وإعدادها بشكل مسبق.





وتم تصميم الروبوت للتقطيع والخلط وتتبيل وصفات الطعام، ويستخدم تقنيات التعرف على الصوت لتنفيذ أوامر المستخدم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان ظهر منذ أيام أيضا خلال CES أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية، روبوت على شكل قرش يمكن تزويده بأي كاميرا، بجانب دعمه بنظام دفع بالزعنفة، ما يجعله مثاليًا للمراقبة البحرية دون الكشف عنه، حيث يكشف الروبوت الذى تم عرضه في معرض لاس فيجاس إلى أن المراقبة العسكرية المستقبلية ستكون أشبه بالكائنات البحرية التى تتحرك فى المياه لجمع البيانات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يطلق على هذا الروبوت Robo-Shark، ويسمح له بحمل أي كاميرا أو جهاز اتصال أو استشعار، حيث تدمج هذه التقنيات مع نظام دفع زعنفة الذيل، لتتحول هذه السمكة الآلية إلى آلة مراقبة صامتة.

Advertisements

كما عرضت شركة الروبوتات اليابانية Omron بداية شهر يناير الجاري روبوتها الجديد الذى يمكنه أن يلعب تنس الطاولة فى CES أكبر معرض للالكترونيات الاستهلاكية، والذي يسمى Forpheus، حيث تمكنت الشركة من خلال نظام التعرف العاطفي الجديد الذي يقيس مستوى إحباط اللاعبين ومهارتهم، من جعل الروبوت يقلل من مهاراته ويخسر إذا شعر بإحباط اللاعب وخفض حالته المزاجية.

و نظام الروبوت يراقب اللاعبين عن قرب، وهم ينافسون الروبوتات في لعبة كرة الطاولة، لديه القدرة على قراءة وجه اللاعبين وحتى معدل ضربات القلب، ثم تفسير تلك المعلومات لجعل الاستدلالات على المهارة والحالة الذهنية.

أما اغرب الروبوتات كان روبوت بوجه شبيه بالبشر يقلد تعبيرات الوجه الطبيعية، ويتخذ شكل الممثل المشهور أرنولد شوارزنيجر، فى CES أكبر معرض للالكترونيات الاستهلاكية، حيث يجيب عن أسئلة المتواجدين ويتفاعل معهم، حتى أنه يلقى بعض النكات، وجاء رده على أسئلة مثل "ما هي أكبر دولة في العالم؟" و"كيف تشعر حيال البشر؟" بدرجات متفاوتة من النجاح، وهذا المنتج الجديد تابع لشركة الروبوتات الروسية Promobot.

و يسمى هذا الروبوت "Android Robo-C"، وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى لـ Promobot في معرض CES، إلا أنها الأولى بالنسبة لـ Robo-C ، والتي يتم وضعه كنوع من أنواع مساعد مكتب مجسم الشكل يمكنه التعامل مع استفسارات العملاء والاتصال بمنزل ذكي لمساعدة الأشخاص على التفاعل مع الأدوات الذكية الأخرىش

كما أعلنت أجيليتي روبوتيكس الأسبوع الماضى عن الإصدار الرسمي لروبوتها للتوصيل ثنائي الأرجل والذي يسمى "ديجيت"، الذي قد يضع حد للمشكلات التي أزعجت شركات التوصيل لفترة طويلة، ويتميز "ديجيت" بساقين روبوتيتين وذراعين يمكنهما التقاط وتعليق الطرود التي يصل وزنها إلى 40 رطلاً، وكذلك دعم بنظام LIDAR الذي سيتيح له تجنب العوائق البيئية وإكمال المهام المكانية الأساسية مثل تسليم الطرد إلى شخص آخر.

وتعتقد الشركة أن الروبوت قد يكون مفيد في عدد من الإعدادات الأخرى، بما في ذلك أخذ المخزون إلى المستودع، أو فحص معدات المصنع، وكذلك جمع معلومات حول البنية التحتية للمدينة أثناء وجودها في طريق التوصيل.