افضل تطبيقات الأخبار على الهواتف الذكية لعام 2020

تطبيقات الأخبار و متابعتها على الهواتف الذكية مهمة جداً. الهواتف الذكية صارت بديلاً مثالياً للجرائد و المجلات من هذه الناحية حيث يمكنك متابعة اي اخبار تريد متابعتها عن طريق الهواتف المحمولة. هناك العديد من التطبيقات التي تقدم لك تجربة جيدة جداً في هذا الأمر. و يمكن ان لكل تطبيق ميزة خاصة به. و لذلك ففي هذا المقال سنناقش التطبيقات التي تقدم لك خدمة اخبارية على الهاتف و ايهم احسن و افضل للإستعمال.

تطبيق زاجل

زاجل تطبيق مميز جداً و يعتمد عليه في كل ما يتعلق بأمور الأخبار و متابعتها. حيث انه يقوم بتجميع مقالات عديدة من عدة مواقع اخبارية حول العالم في مكان واحد. و يعطيك التغطية التي تريدها من هذه المواقع بسهولة. فهو لايقدم لك الأخبار من مقالات الوقع الخاصة به. بل هو يقدم لك المقالات من المواقع الأخرى مباشرة. لذلك فهو يعد مصدر اخبار موثوق و جيد

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Google News

هو نفس فكرة تطبيق زاجل تقريباً. او تطبيق زاجل هو نفس الفكرة. لكن المهم ان هذا تطبيق من Google يقوم بعرض الأخبار بشكل عالمي. و يقوم بتغطيتها بشكل جيد. و يعرض لك المقالات من مصادرها نفسها. و لكنها تغطي مواقع اكثر و مصادر اكبر و اكثر. و بمختلف لغات العالم ليس فقط المصادر المصرية او العربية. و لكن المصادر الأجنبية و بمختلف اللغات. مع واجهة بسيطة و تغطية شاملة لكل الأخبار لذلك فهو مميز جداً

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تطبيق نبض

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يوفر لك التطبيق عدة مواقع و مصادر لتختر منها ما تريد متابعته و ما تريد قرائته. مع تقسيم المصادر بشكل جيد الى اقسام متنوعة. مع صفحة رئيسية تحمل الأخبار الرئيسية التي تريد قرائتها و متابعتها. بالإضافة الى انه كسائر التطبيقات المذكورة مجاني بالكامل

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Microsoft News

من التطبيقات الجيدة جداً. اطلقته مايكروسوفت لتنافس العديد من الشركات. من امثلتها Google. مايكروسوفت تحاول ان تكون رائدة في مجالات عديدة و تحاول ان تدخل مجال الأخبار بذلك التطبيق. و تعرض لك اخبار و مقالات من عدة مصدر حول العالم بشكل جيد و متميز.

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تطبيق BBC News

بالتأكيد انت تعرف هذا التطبيق. شبكة BBC الإخبارية لا يجهلها احد و هي من اكبر الشبكات الإخبارية في العالم. صفحات و مواقع و قنوات BBC لا غنى عنها. و لديهم تطبيق جيد جداً على نظام اندرويد. يمكنك من متابعة الأخبار حول العالم مع امكانية متابعة اقسام خاصة بمجال معين. كما انه يقدم لك حرية كاملة في متابعة اخبار محلية خاصة ببلدك فقط.

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تطبيق 365scores

هذا التطبيق من اشهر التطبيقات الخاصة بالأخبار حول العالم. و لكنه يختص بالأخبار الرياضية فقط. اياً كانت الرياضة. فالتطبيق يقوم بمتابعة كل الرياضات حول العالم و يتيح لك متابعة اللاعبين / الفرق المفضلة لك. و بداية المباريات و نتائجها و نهايتها كذلك. مع ابرز الأخبار التي ستريد متابعتها. لذلك فهو من افضل التطبيقات خاصة في مجال الرياضة.