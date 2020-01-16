تكنولوجيا: سوني تكشف عن مقبض للكاميرة بميزة التحكم اللاسلكي وسعر 180 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن مقبض للكاميرة بميزة التحكم اللاسلكي، يدعم التحكم عن بعد في تصوير اللقطات وتسجيل الفيديو، والذي يستهدف دعم المستخدمين من مدوني الفيديو أو الإعلاميين في الرحلات.

يدعم مقبض الكاميرة بميزة التحكم اللاسلكي الجديد من سوني الإتصال بالبلوتوث للتحكم في إلتقاط الصور، وتسجيل الفيديو، كما يدعم التكبير وبعض المهام المخصصة في الكاميرة مثل ضبط الزوايا، أو تدوير التركيز بشكل سريع في إتجاه المستخدم.

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يمكن أيضاً لمقبض الكاميرة بميزة التحكم اللاسلكي من سوني أن يدعم المستخدم في التحول إلى حامل ثلاثي المحاور للكاميرة، لدعم صور ثابتة بدقة أكبر، أو لتصوير بفاصل زمني.

ومن المقرر أن يبدأ شحن مقبض الكاميرة اللاسلكي للمستخدمين في أمريكا الشمالية خلال شهر يناير الجاري بسعر 140 دولار، كما يتوافق في العمل مع الكثير من الإصدارات الجديدة من كاميرات سوني بدون مرآة داخلية، أو الإصدارات المميزة من فئة كاميرات point-and-shoot مثل سلسلة كاميرات Alpha 9 أو Alpha 7 III، أو سلسلة كاميرات Alpha 6000 و RX100 VII وأيضاً RX0 II.

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