Huawei عازمة على تقليص إعتمادها على جوجل في العام 2020 لتحسين أدائها في السوق

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، كشفت لنا شركة Huawei أنها تمكنت من بيع ما يصل إلى 240 مليون هاتف ذكي في العام 2019 على الرغم من ضغوطات الحكومة الأمريكية بفضل الأداء القوي لسلسلتي Huawei P Series و Huawei Mate Series التي تحسنت مبيعاتها بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي. وعلى الرغم من العقبات التي واجهتها في العام 2019، فيبدو أن شركة Huawei عازمة على مواصلة الطريق في العام 2020.

كشف رئيس مجلس إدارة شركة Huawei، السيد Xu Zhijun أن هدف الشركة في العام 2020 هو تطوير حزمة التطبيقات والخدمات Huawei Mobile Services الخاصة بها لتكون بديلأ لحزمة Google Mobile Services التابعة لشركة جوجل حتى لا تضطر إلى الإعتماد على الشركاء من البلدان الخارجية.

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إن السبب وراء تراجع أداء Huawei في الأشهر الإثنى عشر الماضية هو عدم وجود التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل في هواتفها الذكية الجديدة، وهو أمر غير جذاب للعملاء في الأسواق الغربية الكبرى مثل أوروبا.

كما كشفت لنا الشركة أنها تمكنت من بيع أكثر من مليوني وحدة من الساعة الذكية Huawei Watch GT2 في غضون ثلاثة أشهر فقط من إطلاق هذه الساعة، فضلا عن أكثر من مليون وحدة من سماعات Huawei FreeBuds 3 في شهر واحد. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الشركة الصينية كذلك أن تطبيق Huawei Health يملك حاليًا أكثر من 400 مستخدم شهريًا من 170 دولة ومنطقة.