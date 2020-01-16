Huawei نجحت في بيع 240 مليون هاتف ذكي في العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - العام 2019 كان عامًا حافلاً بالأحداث بالنسبة لشركة Huawei، فقد قدمت في هذا العام إثنين من أفضل الهواتف الذكية في السوق، ويتعلق الأمر هنا بكل من Huawei P30 Pro و Huawei Mate 30 Pro، ولكنها كانت رهينة الحرب التجارية بين الحكومتين الصينية والأمريكية والتي لا تزال جارية إلى حدود هذه اللحظة.

ومع ذلك، على الرغم من كل المشاكل، تمكنت الشركة من تحسين شحناتها في جميع أنحاء العالم، وفي العام 2019 تمكنت الشركة من بيع 240 مليون هاتف ذكي، مع تحسن شحنات سلسلتي Huawei P Series و Huawei Mate Series بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي.

كشف الرئيس الحالي لشركة Huawei Technologies، السيد Xu Zhijun أن الشركة تتوقع عائدات تبلغ حوالي 123 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعني زيادة قدرها 18% على أساس سنوي. ومع ذلك، فإن الأرقام كانت ستكون على مستوى مختلف لو لم تضغط الحكومة الأمريكية على الشركات الأمريكية لإيقاف تعاملاتها مع الشركة الصينية.

مما لا يثير الدهشة، أن النتائج المالية لم تكن كما هو متوقع، ولكن شركة Huawei تمكنت من الصمود في وجه إختبار الضغط ومستعدة للمضي قدمًا.