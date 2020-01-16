الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo F15 مع شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان متوقعًا بالفعل، فقد قامت شركة Oppo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo F15 ليكون بذلك العضو الأحدث في سلسلة هواتف Oppo F Series. هذا الهاتف قد يبدو مألوفًا بالنسبة للبعض، والسبب في ذلك يرجع إلى حقيقة أنه يحمل نفس تصميم ومواصفات الهاتف Oppo A91 الذي تم إطلاقه في الصين خلال الشهر الماضي.

الهاتف Oppo F15 الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P70، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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الهاتف Oppo F15 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، وبشكل مسبق مع روم ColorOS 6.1 الذي يستند على نظام Android 9 Pie. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Oppo F15 سيُعرض للبيع مقابل ما يُعادل 282 دولار أمريكي علمًا أنه متوفر بالفعل الآن للحجز المسبق في الهند من خلال متجري Amazon و FlipKart.

عمومًا، الهاتف Oppo F15 سيكون متوفرًا باللونين الأزرق المتدرج والأسود، وسيُعرض للبيع بشكل رسمي إبتداءً من 24 يناير.