شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا للاتصالات عريضة النطاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين اليوم الخميس قمرا صناعيا للاتصالات عريضة النطاق، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

وذكرت الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء، في بيان اليوم، أن القمر الصناعي تم إطلاقه الساعة 11:02 صباح اليوم بتوقيت بكين على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1 إيه"، وأن القمر الجديد، الذي أرسل إلى المدار الأرضي المنخفض، يتمتع بقدرة اتصالات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.

ويعد القمر الصناعي الذي طورته شركة "فضاء المجرة"، التي تتخذ من بكين مقرا لها، الأول للشركة الساعية إلى بناء شبكة أقمار صناعية للاتصالات عريضة النطاق في المدار الأرضي المنخفض وتطوير شبكة عالمية لاتصالات الجيل الخامس.

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كما أن الصين قد أطلقت قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد صباح أمس، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى شمالى الصين.

وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن القمر الصناعى، الذى يحمل اسم "العلم الأحمر-1 إتش9"، تم إطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2دي"، الساعة 10:53 صباحا بتوقيت بكين، مشيرة إلى أن القمر ينتمى إلى عائلة الأقمار الصناعية "جيلين-1"، ومخصص للاستخدام التجارى.

وكشف تقرير سابق أن الصين بدأت العام الجديد 2020 بإطلاق حمولة غامضة، حيث إن وكالة الفضاء الصينية لم تكشف عن أهداف أقمارها الصناعية، وقدمت وسائل الإعلام الحكومية والمحللون المستقلون إدعاءات مختلفة حول هدف المهمة.

فيما ذكرت وسائل الاعلام الصينية أن صاروخ لونج مارش 3 بى أرسل قمرا صناعيا الى الفضاء من مركز شيتشانج للفضاء بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.