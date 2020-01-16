كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أفضل منتجات المنزل والمطبخ في معرض الإلكترونيات بلاس فيغاس

كانت منتجات المطبخ والأجهزة المنزلية الأخرى حاضرة بقوة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس هذا العام.

وفيما يلي أهم المنتجات التي ظهرت في المعرض، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر:

أفضل جهاز منزلي صغير

كشفت شركة سامسونغ عن ثلاجتها الجديدة “سامسونغ كيوب”، وهي عبارة عن ثلاجة صغيرة خاصة بالمشروبات وأدوات التجميل، وتحافظ على هذه المنتجات عند درجة حرارة محددة.

أفضل جهاز منزلي كبير

عرضت شركة إل جي غسالة ضخمة “إل جي ثينك فرونت لود أي آي”، تقوم بتحديد حجم ووزن حمل الغسيل، وأنواع النسيج الفريدة، ويمكن برمجتها لأفضل حركة ودرجة حرارة، بالإضافة إلى ذلك تقوم بإضافة الكمية الدقيقة من مسحوق التنظيف.

أفضل جهاز للمطبخ

شهد المعرض هذا العام عرض جهاز فريد من نوعه “جونو شيلر” يعمل بطريقة معاكسة للميكروويف، حيث يقوم بتبريد السوائل خلال دقائق قليلة، ويستخدم لتبريد العصائر والقهوة والشاي، وهو سهل الاستخدام ويمكن ضبطه على درجة الحرارة والمدة المطلوبة لعملية التبريد.

أفضل ملحقات المطبخ الذكية

شاركت منصة وصفات الطعام الرقمية يامي بميزان حرارة ذكي لاسلكي يملك القدرة على التواصل مع أفران ويرلبول، ويقوم بمراقبة درجة حرارة الفن والطعام على حد سواء، ويقوم بتغيير إعدادت درجات الحرارة أثناء الطهي تبعاً لتعليمات الوصفة.

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أفضل حاوية للقمامة

عرضت شركة سيمبل هيومان المتخصصة بالأدوات المنزلية الأنيقة صندوق قمامة ذكي يتم التحكم فيه بالأوامر الصوتية، حيث يمكن فتحه وإغلاق بأوامر محدد بشكل مسبق، أو التلويح باليد قرب المستشعر الخاص بالغطاء.

أفضل إطار ذكي للصور

تتميز إطارات الصور الذكية التي تنتجها شركة نيكسبلاي بإطارات أوسع وشاشات دقة عالية، مما يحسن من جودة جميع الذكريات التي يتم مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة. ولعرض صورك في الإطار، يمكنك إضافة الصور يدوياً من جهاز أو خدمة تخزين من اختيارك، أو يمكنك اختيار خيار “قائمة التشغيل الديناميكية” لجعل إطارك يعرض جميع صورك الحديثة من جهاز متصل.

أفضل تقنية للنوم

أعلنت هاتش، التي اشتهرت بأجهزة الصوت والشاشات الخاصة بالأطفال، عن منتج جديد للنوم مصمم خصيصاً للبالغين، ويمكن استخدام ريستور مع تطبيق لإنشاء إجراءات النوم الشخصية المناسبة. وتشمل الميزات إنذاراً لشروق الشمس يبدأ قبل 30 دقيقة من الإنذار الفعلي ويدخل الضوء تدريجياً إلى الغرفة، ومكتبة صوتية للأصوات التأملية مثل صوت الرياح والمياه، وضوء للقراءة يساعد على تنبه جسمك أن الوقت قد حان للنوم.

أفضل تجهيزات الحمّام

عرضت شركة كولر رأس دوش ثوري للحمّام، يمنحك القدرة على الاستماع إلى أغنيتك المفضلة أو موسيقى هادئة أثناء الاستحمام، ويمكن استخدام مكبر البلوتوث في الحمّام أو أي مكان آخر في المنزل.

أفضل جهاز لمراقبة الماء

يقدم جهاز “فين بلاس” بيانات مفصلة حول استخدام المياه في المنزل، وإعلامك عند حدوث أي تسرب، كما يحذر من تجمد المياه في التمديدات قبل حدوثه، وهو مناسب للأسر التي تعيش في مناطق جافة، حيث يساعد على التحكم بكمية المياه وترشيد استهلاكها.

أفضل منتج للعناية الشخصية

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