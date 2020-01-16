تكنولوجيا: Bose تعلن إغلاق 119 متجر من متاجر الشركة في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Bose عن إغلاق عدد 119 متجر من منافذ بيع الشركة على مستوى العالم، على أن تتجه الشركة للتركيز على منافذ البيع على شبكة الإنترنت.

حققت شركة Bose تطوراً كبيراً في تقنيات الشركة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التطور الذي لحق بالهواتف الذكية مؤخراً، وإنتشار البث اللاسلكي الذي عزز مبيعات الشركة بشكل كبير.

مع إتجاه الكثير من المستخدمين إلى الشراء عبر منافذ البيع على شبكة الإنترنت في الفترة الأخيرة، بدأت بعض الشركات أيضاً في التركيز على تعزيز خدمات الشركات على شبكة الإنترنت للوصول إلى قطاع أكبر من المستخدمين على مستوى العالم.

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وشركة Bose هي واحدة من الشركات التي قررت في الفترة الأخيرة الإتجاه لتعزيز خدمات الشركة ومنافذ البيع على شبكة الإنترنت، كبديل لمتاجر الشركة المنتشرة على مستوى العالم، حيث قررت الشركة إغلاق 119 متجر.

وقد أشارت شركة Bose إلى أن منافذ البيع التي انتشرت على مستوى العالم كانت قد أفتتحت منذ البداية بهدف توفير خدمات للمستخدمين في تجربة التقنيات والمنتجات الجديدة قبل الشراء، إلا أن تغير إتجاهات المستخدمين في السنوات الأخيرة، مع إنتشار السماعات والتقنيات اللاسلكية، وثقة المستخدمين في الشراء عبر شبكة الإنترنت، أدى بالضرورة إلى تغيير خطط الشركة من جديد.

يذكر أن عدد متاجر Bose يصل إلى 130 متجر على مستوى العالم، لذا فإن إغلاق الشركة لعدد 119 متجر سيؤدي بالتأكيد إلى عمليات تسريح كبيرة لموظفي الشركة.

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