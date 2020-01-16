تكنولوجيا: ابل تستعد لدعم إصدارات 2020 من هواتف الأيفون بذاكرة 6 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة من MacRumors على أن ابل تستعد لدعم بعض من إصدارات 2020 من هواتف الأيفون بميزة ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، بينما تأتي الإصدارات الأخرى بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

جاءت تسريبات MacRumors الجديدة عبر تقرير نشر من محللي UBS، كشف فيه عن بعض تفاصيل مواصفات هواتف الأيفون للعام 2020، والتي تتضمن حجم الشاشة والذاكرة العشوائية في هذه الإصدارات.

ومن المقرر وفقاً لتقرير UBS أن تأتي إصدارات هذا العام من هواتف الأيفون كالآتي:

هاتف بحجم 6.7 إنش في الشاشة، مع كاميرة بإعدادات ثلاثية ومستشعر 3D، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام

هاتف بحجم 6.1 إنش في الشاشة، مع كاميرة بإعدادات ثلاثية ومستشعر 3D، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام

هاتف بحجم 6.1 إنش في الشاشة، مع كاميرة مزدوجة، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

هاتف بحجم 5.4 إنش في الشاشة، مع كاميرة مزدوجة، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

ويحاكي هذا التقرير ما جاء من تفاصيل عن هواتف الأيفون 2020 في تقرير نشر في شهر نوفمبر، والذي أكد على أعلى إصدار من هواتف الأيفون 2020 والذي ينطلق بعنوان iPhone 12 Pro سيأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في النموذج الرئيسي.

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أيضاً من المتوقع وفقاً لهذا التقرير السابق أن تقدم ابل كل إصدارات هذا العام من هواتف الأيفون بشاشة OLED، على أن تضم الإصدارات الأعلى شاشات OLED من سامسونج.

وفي تقرير أخر من المحلل Ming-Chi Kuo، أشار إلى أن مبيعات ابل من هواتف الأيفون في 2020 ستصل ما بين 80 إلى 85 مليون وحدة، بشكل خاص مع دعم إصدارات هذا العام بتقنية 5G.

كما أشار إلى أن ابل لن تقدم هواتف الأيفون 5G في كافة الأسواق العالمية، كما يأتي اثنان من هواتف الأيفون الأقل تكلفة بميزة الإتصال بشبكات Sub-6GHz 5G فقط، بينما تأتي الإصدارات الأعلى Pro بميزة الإتصال بشبكات mmWave 5G.

يذكر أن الموعد المتوقع للإعلان عن هواتف الأيفون سيكون خلال الربع الثالث من عام 2020، لكن من المتوقع أن تستمر التسريبات في الإنتشار على شبكة الإنترنت حتى الإعلان الرسمي.

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