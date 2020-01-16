Xiaomi تُسجل براءات إختراع لهواتف ذكية مع شاشات مُلتفة

فاطمة أيت طالب - دبي - قام المكتب العالمي للملكية الفكرية المعروف إختصارًا بإسم WIPO بنشر براءتي إختراع من شركة Xiaomi. قام القائمين على موقع LetsGoDigital بتحويل براءات الإختراع هذه إلى صور حاسوبية تجسد لنا كيف ستبدو الهواتف المعروضة في براءات الإختراع هذه.

هناك جهازان في براءة الإختراع، كلاهما عبارة عن هواتف ذكية ذات وجهين بفضل الشاشات الملتفة. الأول يضم شاشة ملتفة تشبه الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha. الفرق الرئيسي مع ذلك هو أن Xiaomi Mi Mix Alpha يضم شاشة تلتف حول الجانبين الأيمن والأيسر بينما الهاتف الذي يظهر في براءة الإختراع هذه يلتف حول جانب واحد فقط. هذا التصميم يشبه Huawei Mate X عندما يكون مطويًا.

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أما بخصوص الهاتف الثاني، فهو يضم شاشة تلتف حول الحافة العلوية للجهاز. وبالنسبة للواجهة الخلفية، فهي مُزودة بفتحة عمودية من أجل الكاميرا المزدوجة. تجدر الإشارة إلى أن كلا الجهازين لا يحتويان على كاميرات أمامية، وهذا ما يعني بأنه سيتم إستخدام الكاميرات الخلفية ككاميرا أمامية لأن الهاتف عبارة عن شاشة في الغالب.

وفقًا لبراءات الإختراع، لا يبدو أن أيًا من الجهازين يحتوي على أزرار، ولكن قد يكون هذا مجرد تصميم أولي، وقد يتم إضافة التفاصيل الأخرى مثل الأزرار والمنافذ في التصاميم الأحدث. على أي حال، هذه مجرد براءات الإختراع، وليس هناك ما يضمن أن شركة Xiaomi ستحولها إلى منتجات موجهة لعامة المستهلكين، لذلك لا تتحمسوا كثيرًا.