شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لـ"تويتر": لن نمنح مستخدمى الموقع خدمة تعديل التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطالب مستخدمو تويتر دوما بخيار تعديل التغريدات منذ أن بدأت الخدمة فى عام 2006، لكن الشركة كانت دائمًا تقول إنها تدرس المشكلة، أو تفكر فيها بعمق، حتى خرج الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسى وقال إن الإجابة الأكثر تحديدا على هذا السؤال حتى الآن، هى "لا" ما يعنى أنه لن يكون هناك ميزة التعديل على التغريدات.

وبحسب theverge، فهذا الأمر ليس بالمفاجأة، على الرغم من مطالبة مستخدمى تويتر لهذا الأمر منذ فترة طويلة ولكن الشركة كانت دائمًا متناقضة، فتدعى أنها تفكر فى استرضاء المستخدمين، ولكن لا تلتزم فعليًا بأي إصلاح، وتعلل دائما الشركة بأن ميزة التعديل "ليست من أولوياتنا"

وخلال فيديو ظهر به، دورسى، قال "لقد بدأنا كرسالة نصية قصيرة SMS وخدمة الرسائل النصية، كما تعلمون جميعًا ، عند إرسال رسالة نصية، لا يمكنك استعادتها بالفعل". "أردنا الحفاظ على هذا الشعور فى الأيام الأولى."

البعض فسر كلمة دورسى، حينما قال "ربما لن نفعل ذلك أبدًا"، بأن الأمر قد يحمل إمكانية التعديل فى المستقبل.

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جاك دورسى

يذكر أن تويتر ، سمح لأول مرة بإرسال مستخدميها الأموال إلى بعضهم البعض، إذ أشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "تويتر" أتاحت ميزة دفع جديدة تسمح للمستخدمين بإرسال الأموال إلى بعضهم البعض، وتعمل تقنية "دفع تويتر" على استخدام العملة الرقمية "بيتكوين" كوسيلة للدفع المباشر بين المستخدمين.

وستساعد "تويتر" في تنفيذ تلك المهام شركة "سكوير" للخدمات المالية، التي تركز نشاطها في الخدمات التجارية وخدمات الدفع بواسطة الهواتف المحمولة، ويعد هذا القرار بمثابة إنعاش قوي من "تويتر" لعملة "بيتكوين" الرقمية.

وقال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لـ"تويتر": "بيتكوين ستكون يوما ما عملة الإنترنت، وسندمج مدفوعات العملة المشفرة عبر الإنترنت".