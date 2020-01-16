تكنولوجيا: سوني تحدد يوم 24 من فبراير للإعلان الرسمي عن هاتف Xperia الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أرسلت شركة سوني الدعوات الرسمية لمؤتمرها المقرر عقده في 24 من فبراير خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد في برشلونة، على أن تقدم إصدارها الجديد من هواتف Xperia.
تستعد شركة سوني لإطلاق إصدار جديد من هواتف Xperia قبل نهاية الشهر المقبل، حيث ينطلق مؤتمر الشركة والبث المباشر للمؤتمر أيضاً في 24 من فبراير، ومن المتوقع أن يأتي إصدار الشركة الجديد بعنوان Xperia 5 Plus.
كما تشير التوقعات إلى أن سوني تخطط للإعلان الرسمي أيضاً خلال المؤتمر عن إصدار جديد من هواتفها المتوسطة، الذي يضم رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 765.
ولقد أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن سوني في طريقها للإعلان عن هاتف Xperia 3، ومن المتوقع أن يكون هذا الإصدار هو هاتف Xperia 5 Plus، لذا نترقب تأكيد شركة سوني خلال فعاليات المؤتمر القادم.
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