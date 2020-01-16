

قالت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 17

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 12 18

مطروح 11 15

بورسعيد 15 21

دمياط 14 20 الزقازيق 10 20

الإسماعيلية 10 21

السويس 11 21

العريش 10 23

رفح 11 23

رأس سدر 12 20

نخل 05 22

نويبع 15 25

طابا 13 22

كاترين 05 17

الطور 13 24

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 25

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 18

بني سويف 11 19

المنيا 09 19

أسيوط 06 19 سوهاج 10 20

قنا 10 21

الأقصر 11 22

أسوان 12 24

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس.. توقعات بسقوط أمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.