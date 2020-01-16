شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على حوت ميت ببريطانيا واكتشاف "بلاستيك" داخل معدته الفارغة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر عدد من الباحثين على حوت ميت من الحيتان القاتلة، وهو أول حوت من هذا النوع يظهر على الشواطئ الإنجليزية منذ عام 2001، ويصفه الخبراء بأنه حوت ذكر يبلغ طوله 15 قدمًا تقريبًا ويُعتقد أنه توفي قبل عدة أسابيع بالقرب من بلدة لينكولنشاير في هولبيش، ويكشف التحليل المبكر للعينة النادرة عن وجود قطعة كبيرة من البلاستيك في معدته عندما مات، لكن هذا لم يعد سبب الوفاة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا يزال سبب الوفاة غير معروف، ويبحث خبراء في جمعية علم الحيوان بلندن (ZSL) بمزيد من التفصيل لأن هذا الحوت غير شائع، وهو الأول منذ حوالي 20 عامًا.



حوت الأوركا



حوت الأوركا وقال روب ديفيل: "هذا الحوت غير عادي حقًا لإنجلترا وويلز، آخر مرة وجدته كان في عام 2001 في مصب ميرسي". Advertisements وكان الحيوان صغيراً بسبب حجمه، لكن عمره الدقيق غير معروف، ولعل البحث المستمر سيعمل على تقييم أسنان الحوت المفترس في محاولة لتحديد العمر الذي كان عليه في وقت وفاته. وكشف تحليل معدة الحيوان أنه لم يأكل مؤخرًا لأن محتوياته كانت فارغة إلى حد كبير، ويعد حوت الأوركا من الأنواع ذات الأولوية للبحث من جانب الجمعية ZSL لأنها تمتص تركيزات كبيرة من الملوثات البحرية مثل المواد الكيميائية المعروفة باسم ثنائي الفينيل متعدد الكلور.



حوت الأوركا

يقول دايفيل: "تعد حيتان القاتلة من الأنواع ذات الأولوية بالنسبة لنا لأنها نظرًا لأنها مفترسة في قمة التسلسل، فإنها تمتص كمية كبيرة من الملوثات البحرية خاصة مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور".

وأضاف "لقد جمعنا مجموعة من العينات لمتابعة علم البكتريا والتشريح المرضي، بالإضافة إلى مجموعة من العينات التي ستُبلغ عن تحليلات الملوثات، فضلاً عن الدراسات الغذائية وتاريخ الحياة والعمر والتحليل الوراثي للسكان".