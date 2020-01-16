شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن الحرب على "الكوكيز".. اعرف هتعمل ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة جوجل خلال العامين المقبلين للتخلص تدريجيا من ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز"، وهى الطريقة الشائعة التى تتبع من خلالها الشركات مستخدمى الإنترنت على متصفح كروم، فيما قالت الشركة فى تدوينة لها :"إن قيودها الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ حتى تصبح البدائل التى تعتبرها جوجل أكثر حفاظًا على الخصوصية موجودة بالفعل".

وبحسب موقع TOI الهندى، فتتمثل الخطة الجديدة فى تقييد الشركات الإعلانية وغيرها من المؤسسات، فيما تأمل شركة جوجل أن تتمكن من إنشاء مجموعة جديدة من الحلول التقنية لمختلف الأشياء التى تستخدمها ملفات الكوكيز حاليا، ولتحقيق هذه الغاية، فقد اقترحت مجموعة من التقنيات الجديدة التى قد تكون أقل إزعاجا مما أصبحت عليه ملفات الكويكز.

الجدير بالذكر أن شركة أبل سبق وأن اتخذت خطوة مماثلة خلال 2017 مع متصفح سفارى، لكن الحصة السوقية العالمية لمتصفح كروم تزيد أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنةً بالحصة السوقية العالمية لمتصفح سفارى، فيما تصل الحصة السوقية لمتصفح كروم إلى نسبة 64 % تقريبًا، فيما يعد كروم أحدث متصفح إنترنت رئيسى يخطط لإيقاف ملفات تعريف الارتباط.

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وأوضحت جوجل أنها ستتخد نهج تدريجى للتخلص من ملفات تعريف الارتباط، فيما يتوقع العديد من المحللين وقوع تأثير بسيط على نشاط الإعلانات الخاص بالشركة، لأنها تجمع البيانات عن المستخدمين بعدة طرق أخرى، فيما كانت ملفات تعريف الارتباط قد غذت الإعلان على الإنترنت على مدار ثلاثة عقود تقريبًا.

وقد أدخل متصفح كروم تقنيات جديدة يأمل أن تمكن المسوقين من استهداف المستخدمين بكفاءة عبر الإنترنت دون إثارة مخاوف المستخدم أو الخصوصية، حيث أن هذا النهج التدريجى يمنع الشركات التى تتأثر بالتغييرات من اتباع طرق غير واضحة للتغلب على السياسات الجديدة، التى قد تخاطر بأمان المستخدم.

فيما اعتمد المعلنين على مدار عقود على ملفات تعريف الارتباط لتتبع المستخدمين عبر الويب واستهدافهم بالإعلانات، خاصة على أجهزة سطح المكتب، لكن بدأ المسوقين على مدار السنوات القليلة الماضية فى الابتعاد عن استخدام ملفات تعريف الارتباط لتتبع البيانات.