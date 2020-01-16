كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| ” damon hypersport” دراجة كهربائية من “damon ” تدمج تقنية بلاك بيري “QNX”

متابعة-سنيار: خلال معرض CES 2020، تم الكشف عن العديد من التعاونات المفاجئة، من مرسيدس بنز وأفاتار إلى مجموعة تويوتا وجيري إنجلز، ولكن كانت هناك شراكة واعدة أخرى في عالم الدراجات النارية الكهربائية لا تقل عن ذلك، والتي تمت بين شركة “damon ” و “blackberry“.

مليئة بالتكنولوجيا العالية والأداء، يدمج ” damon hypersport” براعة التشغيل في أجهزة بلاك بيري للمساعدة على سلامتها.

علاوة على ذلك، يساعد الابتكار في جعل العجلتين أكثر ذكاءا وأمانا لكل رحلة من رحلاتك.

من أجل الأمان، يستخدم ” damon hypersport” نظام تشغيل QNX الخاص بـ بلاك بيري كأساس للطيار.

وهو يعزز الرادارات والكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى لتتبع كل من سرعة واتجاه الأشياء حول الدراجة.

وبعد التتبع، تحذر التكنولوجيا الراكب بالخطر من خلال التغذية المرتدة السريعة على المقاود، ومصابيح LED المدمجة في الزجاج الأمامي، وكاميرا الرؤية الخلفية 1080p.

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ويوفر نظام نقل الحركة الكهربائي بالكامل أكثر من 200 ميل من النطاق الخالي من الانبعاثات ويوفر 200 حصان، والتي تدفع بالدراجة الفائقة من 0 إلى 60 ميل في الساعة في أقل من 3 ثوان، كما يمكن أن الدراجين ضبط حزمة التحكم والاستقرار.

إن ذكاء damon hypersport ديمون يحول أيضا الشكل المادي للدراجة، فمن خلال نقرة بسيطة على زر، يمكن تغيير وضع الركوب الخاص بك ليناسب أي نوع من الرحلات، بدءا من حركة المرور في المدينة التي تبدأ من نقطة التوقف إلى الطرق السريعة عالية السرعة.

وضعا الرياضة والركاب، هي خيارات محددة مسبقا مع إمكانية ضبط 4 نقاط يتم التحكم فيها إلكترونيا، كما أن كل هذه الابتكارات تضمن أن الدراجة الفائقة تعمل على تحسين كل واحدة من جولاتك.

جدير بالذكر أن الشركة أعلنت أنها ستقوم بإنشاء 25 إصدارًا فقط من دراجتها الذكية.