كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Mutrics” ..نظارات ذكية لمحبي ألعاب الفيديو

متابعة-سنيار: ابتكر “موتريكس” زوجا جديدا من النظارات السمعية الذكية المصممة خصيصا لألعاب الفيديو، والتي توفر صوتا محيطيا مفتوحا للأذن وعدسات مضادة للضوء الأزرق.

يستخدم برنامج Mutrics GB-30 تقنية الصوت المفتوح الأذن لنقل صوت الاستريو إلى أذنك الداخلية دون استخدام سماعات الأذن.

كما يمكنك لعب ألعاب الفيديو مع Mutrics GB-30 لفترات طويلة دون الشعور بأي إزعاج أو وجع، فهي تترك أذنيك مفصولين بحيث تظل قادرا على الاستماع والتفاعل مع العالم من حولك عند لعب ألعاب الفيديو.

وقال مطورو النظارات: “العدسات الشفافة المضادة للضوء الأزرق تحمي عيونك وعيون أطفالك من التعرض الطويل الأجل للإشعاعات الضارة المنبعثة من أي شاشة، وهي تخفف بشكل كبير من التأثيرات السلبية على رؤية اللاعبين.

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تجعلك Mutric GB-30 الفريدة من نوعها مميزا عن غيرك من اللاعبين، ويشبه تصميمها العتيق المتجسد في اللون والملمس والأزرار وحدة التحكم في ألعاب الفيديو الكلاسيكية، وقد حصلت على إشادة العديد من لاعبي ألعاب الفيديو المحنكين. ”

تم إطلاق المشروع عبر Kickstarter هذا الشهر وقد جمع بالفعل أكثر من 100000 دولار بفضل ما يقرب من 1000 مؤيد مع بقاء 52 يوما في حملته، وتتوفر التعهدات من 99 دولارا أو ما يقرب من 77 جنيها إسترلينيا، مما يوفر توفيرا بنسبة 50٪ من سعر التجزئة، ومن المتوقع أن يتم الشحن إلى جميع أنحاء العالم خلال يونيو 2020.