سوني تقرر الإعلان عن هاتف جديد في MWC 2020

أعلنت شركة سوني أنها تعتزم عقد حدث خاص في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر أواخر شهر شباط/فبراير المقبل في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأرسلت الشركة اليابانية بطاقة دعوة لحدثها الذي سيُقام في 24 شباط/فبراير 2020 في برشلونة. ويُتوقع أن تعلن الشركة عن هواتف ذكية جديدة من سلسلة (إكسبريا) Xperia.

وذكرت سوني في بطاقة الدعوة أنها تعتزم الإعلان عن أجهزة جديدة خلال الحدث الذي سيُبث مباشرةً عبر قناة Sony Xperia على موقع يوتيوب. ويُتوقع أن تعلن سوني عن هاتف رائد جديد باسم (إكسبريا 5 بلس) Xperia 5 Plus، وهاتف آخر متوسط يحتوي على معالج (سنابدراجون 765).

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يُشار إلى أن شركة سوني لا تزال تحافظ على إطلاق هواتف ذكية جديدة كل عام، مع أنها لم تعد تحظى بشعبية في ظل التنافس الشديد بين بضع شركات، أبرزها سامسونج الكورية، وآبل الأمريكية، والشركات الصينية، بما في ذلك هواوي.