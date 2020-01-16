شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكرسوفت: لهذه الأسباب فزنا بعقد البنتاجون بقيمة 10 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فى أكتوبر 2019 عن منح شركة مايكروسوفت عقدًا يسمى Joint Enterprise Defense Infrastructure ، أو JEDI - لتوفير التخزين السحابى للبيانات والتكنولوجيا العسكرية الحساسة، مثل الذكاء الاصطناعى إلى وزارة الدفاع، وقد ينتج عنه عائدات تصل إلى 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات، وقد فوجئ معظم الأشخاص بهذا الإعلان لأن معظمهم كانوا يتوقعون فوز أمازون بعقد JEDI، بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

وكما هو متوقع، لم تكن أمازون راضية عن قرار وزارة الدفاع وكانت تخطط لتقديم دعوى ضد قرار وزارة الدفاع، فيما كشف تقرير سابق أن أمازون قررت الذهاب إلى المحكمة الفيدرالية لمنع مايكروسوفت مؤقتًا من العمل بموجب عقد JEDI .

وفى حديثه للصحافة فى حدث فى مدينة نيويورك أمس، أوضح الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا أسباب فوز مايكروسوفت بعقد JEDI بقيمة 10 مليارات دولار، فوفقًا لساتيا، كانت قدرات خدمة التخزين السحابى التابعة لمايكروسوفت، والتى تعرف بـ Azure هى السبب وراء فوزها على أمازون.

وقال ناديلا: "إذا عدت إلى عقد JEDI ، فهذا نوع من ما حدث بالفعل، إذ بقينا وقلنا انظر، شخص ما مثل وزارة الدفاع سيحتاج إلى تطوير، ولقد بنينا موقعًا قياديًا بشكل أساسى فيما يصفه الناس بالحوسبة الهجينة".

وأضاف ناديلا: "نحن اللاعبن الوحيدين اليوم الذين لديهم القدرة على توزيع البيانات الحسابية والنزاعات، ولديهم اتساق فى الإدارة والأمن والبيانات عبر هذين الصفيحتين".

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وأشار أيضًا إلى أن إمكانيات النظام الأساسى الهجينة المتوفرة اليوم فى Azure هى نتيجة جهد دام عشر سنوات.

وعلقت مايكروسوفت حول شكوى أمازون فى المحكمة بخصوص عقد JEDI قائلة: "نعتقد أن الحقائق ستظهر وتكشف أداروا عملية مفصلة وشاملة ونزيهة فى تحديد واختيار احتياجات أفضل المقاتلين الذين قابلتهم."