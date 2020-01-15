شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو الصور بتظهرلك مش واضحة على انستجرام.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم تطبيق انستجرام، فربما تكون قد لاحظت عدم وضوح العديد من الصور في النيوزفيد هذا الأسبوع، ولكن لا داعي للذعر، فهذا يحدث للجميع، إذ يمثل هذا التمويه على الصور جزءًا من خطة انستجرام لمنع المعلومات الكاذبة من الانتشار، إذ يتم وضع علامة على بعض الصور التى تم التلاعب بها باستخدام "الفوتوشوب".

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، قال انستجرام: "نحن ملتزمون بالحد من انتشار المعلومات الخاطئة، وقد تصادف منشورًا على انستجرام تم تمييزه باعتباره معلومات خاطئة بواسطة مدقق حقائق مستقل تابع لجهة خارجية".

وأضاف انستجرام: "إننا نعمل مع 45 من مدققي الحقائق من الجهات الخارجية في جميع أنحاء العالم والذين تم اعتمادهم من خلال الشبكة الدولية لتقصي الحقائق غير الحزبية للمساعدة في تحديد المعلومات الكاذبة ومراجعتها وتصنيفها."

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إذا حدد أحد مدققي الحقائق من الجهات الخارجية في انستجرام معلومات خاطئة على تطبيق الصور، فإن المنصة ستجعل من الصعب العثور على الصورة على Explore أو Hashtags.

ومع ذلك، سيظل المنشور الأصلي يظهر في ملف تعريف المستخدم وفي ملفات الأخبار الخاصة بمتابعيه، لذلك قرر انستجرام طمس هذه الصور وإضافة تحذير، ولحسن الحظ، لا يزال بإمكانك رؤية هذه الصور إذا كنت ترغب في ذلك.

وأوضح انستجرام: "إذا تم تحديد منشور بواسطة مدقق حقائق تابع لجهة خارجية كمعلومات خاطئة، فيمكنك الضغط على" لماذا" لعرض مؤسسة التحقق من الوقائع ولماذا حددوا المنشور على أنه معلومات خاطئة، كما يمكنك الضغط على "عرض المشاركة" لرؤية الصورة.

جدير بالذكر أعلن انستجرام فى أكتوبر الماضى عن إضافة هذه الميزة ليكشف للمستخدم إن كان المحتوى المنشور "كاذبًا"، وفقًا لمدققين مستقلين، من خلال ظهور عبارة "معلومات خاطئة" فوق الصورة أو الفيديو بالمنشور، حسب ما أشار موقع "ماشبل".