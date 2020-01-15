طريقة إزالة خلفية الصورة مع برنامج Paint 3D

إزالة خلفية الصورة واحدة من أهم الخدع التي يجب أن تتعلمها والأمور الأساسية التي تستخدمها في اللحظة التي تقرر فيها إستخدام الـ photoshop ودخول عالم تعديل الصور، فوجود صورة بدون خلفية يجعل من الممكن أن تضعها في أي مكان ترغب فيه وفوق أي خليفة ترغب فيها.

برنامج Paint 3D هو واحد من البرامج التي تأتي مثبتة مسبقاً مع أجهزة ويندوز 10 وهو بديل مناسب كونه سريع وخفيف بالإضافة لكونه سهل الإستخدام ولكن لديه القدرة على إزالة الخلفية من الصورة بسهولة للغاية.

طريقة إزالة خلفية الصورة :

بالطبع هناك مجموعة من الشروط التي تجعل الصورة تخرج بأفضل وضع ممكن وهذا لأن برنامج Paint 3D يعتمد بشكل كبير على الذكاء الصناعي وبالطبع لن يخرج النتيجة بالشكل الذي يمكنك أن تتوقعه بسهولة وبالطبع لن تكون بجودة العامل البشري في الإزالة.

على أي حال إليكم خطوات إزالة الخلفية الصورة :

في البداية قم بفتح الصورة الخاصة بك من خلال Paint 3D عن طريق إدخالها إلى ملف جديد داخل البرنامج

الآن من الشاشة التي تظهر أمامك قم بالضغط على Magic Select

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بعدما تضغط على Magic Select ستظهر أمامك الصورة التالية ومربع التحديد قم بتحديد وتصغير التحديد بالشكل الذي تستطيعه حتى تصل إلى الصورة التي ترغب في فصلها عن الخلفية وفي حالتنا هي صورة بطل المسلسل.

بعدما تقوم بتحديد الصورة بأقرب طريقة قم بالضغط على كلمة Next حتى يتم فصل خلفية الصورة.

الآن ستجد أمامك الإختيارين التاليين : إما Add أو Remove

لن يفرق في الواقع إختيارك من هنا ولكن الأمر الذي سيفرق هو مالذي سيحدث بعد فصل الصورة كما ترى بالأسفل :



إن كنت ترغب في إستخدام الصورة في عمل آخر يمكنك قص الصورة عن طريق cut أو إختصار Ctrl+ X ثم لصقها في المشروع الآخر الذي تعمل عليه، ويمكنك أيضاً أن تقوم بتصدير الصورة المقصوص كصورة منفصلة من خلال لصقها داخل صورة فارغة ولكن تأكد من أن تكون الصورة الفارغة بصيغة .png حتى تتأكد من كونها ستحفظ دون خلفية.

تحميل برنامج Paint 3D :

لأي سبب إن لم تجد برنامج Paint 3D مثبتاً مسبقاً على جهازك أو كنت تحتاج إلى أحدث نسخة منه يمكنك الوصول إليها من هنا .

نأمل أن تكون الطريقة قد أعجبتكم وأفادتكم على قدر الإمكان .

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