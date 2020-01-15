كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Redmi لإطلاق هاتف REDMI K30 PRO قريباً برقاقة معالج Snapdragon 865، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz.
بعد أن قدمت Redmi هاتف REDMI K30 في شهر ديسمبر الماضي، ينطلق قريباً إصدار جديد من السلسلة مع ترقية في وحدة المعالجة، حيث من المقرر وفقاً لتصريحات سابقة من الشركة أن يكشف النقاب عن هذا الإصدار في مؤتمر يعقد في شهر مارس.
ومن المقرر وفقاً لما جاء في أحد التسريبات أن ينطلق هاتف Redmi K30 Pro بنفس لغة تصميم هاتف Redmi K30 5G، مع شاشة OLED تضم ثقب شاشة بكاميرة أمامية مزدوجة، كما يأتي الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بتصميم رأسي مع تصميم دائري عاكس يحيط بالكاميرة كما في هاتف K30.
أيضاً يتميز هاتف Redmi K30 Pro بتصميم بكامل الشاشة، مع معدل تحديث 120Hz، وشاشة بجودة عرض FHD بلس، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج كوالكوم المميزة Snapdragon 865، مع رقاقة مودم X55، لدعم الإتصال بشبكات 5G ثنائي النمط.
يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن هاتف Redmi K30 Pro يأتي برقاقة معالج ميديا تيك MediaTek 1000L، نظراً لتصريحات Lu Weibing الرئيس التنفيذي للشركة خلال فعاليات الإعلان عن الرقاقة، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر الشركة الرسمي خلال شهر مارس.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هاتف REDMI K30 PRO ينطلق قريباً برقاقة معالج Snapdragon 865 ومعدل تحديث 120Hz لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.